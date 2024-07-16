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Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

Erkekler de ise Fenerbahçe Medicana B, Halkbank da D Grubu’nda yer aldı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

Göztepe voleybolda iki takviye yaptı

Göztepe voleybolda iki takviye yaptı

Lüksemburg’da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda kadınlar da Eczacıbaşı Dynavit B, VakıfBank C, Fenerbahçe Medicana da D Grubu’nda yer aldı.

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