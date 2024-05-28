Yorgancılar’a ‘Yeşil’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) toplantısında oda başkanlarına yeşil pasaport verilmesi müjdesini duyurmasının ardından, Yorgancılar'ın konuyla ilgili yaptığı yorumlar gündeme damgasını vurdu. Yorgancılar, yeşil pasaportun verilmesiyle ilgili kriterlerin güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Yeşil pasaportun verilmesine dair yeni bir güncelleme yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Yorgancılar, “Yeşil pasaport aslında yeni baştan düzenlenmeli. Bugünkü güncel durum içerisinde toplam 34 milyon civarında pasaport sistemde. 2023 yılında yeşil pasaport 1 yılda 1 milyonu aşmış. Diğer ülkelerdeki pasaportlara baktık, sadece Brezilya’da kamu çalışanlarına pasaport veriliyor” dedi

Döviz getirmek için çalışanlara pasaport verilmesinin öncelik olması gerektiğinin altını çizen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, “Bugünkü durumda ihracatçı için verilecek yeşil pasaport için bazı hususlar var. Bize göre döviz getirmek için çalışanlara verilmesi temel almalı. Kamuda sadece birinci derecede kademeden itibaren 21 yılını dolduran çalışanlara veya müdür ve üstü olanlara verilsin, gerisinden geri alınsın. Şu anda 175 bin kişi Avrupa’ya kaçak bir şekilde yerleşmiş. AB bunu görüyor ve bundan dolayı rahatsız, bundan dolayı AB’den vize alamıyoruz. 5 milyon 800 bin yeşil pasaport sahibi var ve gitmiyor. Sadece başkanlara verilmesi de doğru değil. Pasaport işi meclis üyesi olunca silah ruhsatı alma durumuna benzememeli” ifadelerini kullandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar'ın bu açıklaması, memur sendikalarının tepkisini çekti. Sendikalar, Yorgancılar’ın eleştirilerinin yanlış hedefe yöneldiğini belirterek, “Eleştiriyi memura değil hükümete yapın” mesajını verdiler. Sendika temsilcileri, yeşil pasaport düzenlemelerinin memurların suçu olmadığını, bu tür politikaların hükümet tarafından belirlendiğini vurguladılar.

Memur sendikaları, yeşil pasaport hakkının genişletilmesinin memurların uzun yıllar süren emeği ve sadakati göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini savundu. Sendikalar, Yorgancılar’ın önerdiği gibi sadece belli bir kademedeki ve süredeki çalışanlara değil, daha geniş bir kesime yeşil pasaport verilmesi gerektiğini belirttiler.

Sendika temsilcileri, “Bu tür öneriler, memurlar arasında ayrımcılık yaratır ve motivasyonu olumsuz etkiler. Yeşil pasaport hakkı, uzun yıllar hizmet veren memurların bir ödülüdür ve bu hakkın sınırlandırılması yerine daha adil bir dağılım yapılması gerekir” diyerek tepki gösterdi.

SORUNU EMEKÇİLER ÜZERİNDEN GÖRMEMELİ

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, Egedesonsöz’e yaptığı açıklamada iş insanlarının vize sorunu yaşamasına değinerek şunları belirtti: “İş insanları yaşadığı bu sorunu emekçiler üzerinden görmemeli. Bu eleştiriyi mevcut hükümete yönlendirmeleri gerekiyor. Yeşil pasaport hakkımızla uğraşmasınlar. Hükümetin politikaları sonucu iş insanlarına, Türkiye vatandaşlarına vize verilmiyor.”

Yeşil pasaportun memurlar için kazanılmış bir hak olduğunu söyleyen Keleş, “Talihsiz bir açıklama olmuş. Memurların bir hiyerarşik yapısı vardır. Üçüncü derecenin birinci kademesine düşen memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır. Bunun için de uzun bir zaman gerekir. Yorgancılar, sanırım bu durumun farkında değil veya mevzuatı bilmiyor. Devlet memurlarının yıllarca çalışıp hak ettiği bir iştir. Kazanılmış bir haktır. Sayın Yorgancılar’ın bu tür açıklamalarla bunu değiştirmesi söz konusu değildir. Bizim için üzücü bir şey. 657 sayılı yasa çok açıktır. Kimsenin niyetine bağlı olarak değişmez. Üçüncü derecenin birinci kademesine düşen memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır” dedi.