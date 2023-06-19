Görevlilerden bilgi alan Yılmaz, "14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşadığımız demokrasi şöleninin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini geçtiğimiz günlerde KKTC'ye yapmış, güçlü iş birliği irademizi buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Biz de bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu ve heyetimizle birlikte Kuzey Kıbrıs'tayız. KKTC'ye gerçekleştirdiğimiz 2 günlük ziyaret kapsamında adaya iner inmez Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binasını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik.

Hem KKTC'den ilgili yetkililer hem de yüklenici firmadan ilerleme sürecini tüm detaylarıyla bize aktardılar" dedi.



'YATIRIMIN ŞAHLANMA MERKEZİ OLACAK'

Yılmaz, konuşmasının devamında, "Yeni terminal binası sadece bir havalimanı olmanın ötesinde Kuzey Kıbrıs'ta turizmin, istihdamın, yatırımın şahlanma merkezi olacak. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni terminal binasının Kıbrıs Türkü’ne en hızlı şekilde kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. Her tip ve büyüklükte uçağın inebileceği çift pisti ile Yeni Ercan Havalimanı, geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait uzunluğa da sahip olacak" ifadelerini kullandı.



'30 UÇAKLIK PARK ALANI MEVCUTTUR'

Yılmaz, mevcut Ercan Havalimanı 20 bin metrekare iken Ercan Havalimanı yeni terminalinin mevcudun 6 katı büyüklükte inşa edilmiş durumda olduğunu belirterek, "Yeni Ercan Havalimanı’nda 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcuttur. Yıllık yaklaşık 5 milyon yolcu ağırlayan mevcut havalimanı, yeni binasıyla 10 milyon yolcuya kadar hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak. Kıbrıs Adasının en büyük havalimanının en kısa zamanda Kıbrıs Türkü'ne kazandırılacağına inanıyorum. Çalışmalarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim çerçevesinde; yeni terminal binası ve pist 20 Temmuz'a kadar hazır olacak şekilde yetiştireceğiz inşallah. Ülkemizin destekleriyle başlatılan ve ilerleyen bu mega projeyi bu aşamadan itibaren bizler de en yakından takip edeceğiz" diye konuştu.



'ÇALIŞMALARI TEKER TEKER MASAYA YATIRACAĞIZ'

Yılmaz, KKTC ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türkü'nün kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya kavuşması ve KKTC'nin kalkınması için yürüttükleri tüm iş birliği projelerini ele alacaklarını da vurgulayarak, "Sayın Büyükelçimiz ve ilgili kurumlarımızla çalışmaları teker teker masaya yatıracağız. Yarın, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sonrasında yapımına devam edilen, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi İnşaat Alanı'na giderek yapılan çalışmaları inceleyeceğiz. Akabinde Yeni Ercan Havalimanı ve Denizaltı Kablo Bağlantısı ve ENTSO-E Projesine Yönelik Ön Değerlendirme toplantısını KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Son olarak KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi Kapsamında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu Bağlantı Noktası’nı ziyaret ederek programımızı sonlandıracağız" dedi.