Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Yılmaz, işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleştiğini ve iş gücüne katılma oranının %54,5 ile tarihi zirveye ulaştığını açıkladı.

İş gücü katılım oranında rekor

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayındaki işsizlik oranı %8,4 olarak kaydedildi. Bu oran, bir önceki aya göre 0,1 puanlık bir düşüş gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş gücüne katılma oranının %54,5 ile tarihi zirveye ulaştığını ve ekonominin potansiyelini yansıttığını belirtti.

Genç işsizlikte düşüş

Genç işsizlik oranının %15,1 ile yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ifade eden Yılmaz, istihdamın 32,5 milyonu aşarak %49,5'lik istihdam oranına ulaştığını söyledi. Yılmaz, "Ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" dedi​

'İşgücüne katılma oranı tarihi zirvede''

Dezenflasyon sürecinde uyguladıkları istihdam dostu politikalar sayesinde ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 Mayıs ayı işsizlik verisinin yüzde 8,4 oranla azalmaya devam ettiğini bildirdi.

Bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının geçen yıl mayıs ayına göre 1,1 puan azaldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstihdamımız bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 267 bin kişi artarak 32,9 milyon kişi olurken istihdam oranı da yüzde 50 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ekonomimizin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılma oranı da yüzde 54,5 ile tarihi zirvededir.

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerin ve kadınların üretimde daha fazla rol üstlenmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede uyguladığımız politikalar sayesinde gençlerde işsizlik geçen yılın aynı ayına göre 1,3 puan azalarak yüzde 15, kadınlarda ise aynı oran 2 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir.

Dezenflasyon döneminde ilerlerken, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan, girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı politikalarımızla istihdamı artırmaya devam edeceğiz."