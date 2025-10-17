Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 11’inci, Avrupa’da ise 4’üncü büyük ekonomi olduğunu açıkladı. Yılmaz, “En son İtalya’yı da geride bıraktık” dedi.

Tiran’da Türk İş Dünyası Buluşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin bölgesel ve küresel ölçekte güven veren bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, 2025 yılı itibarıyla ekonomik büyüklüğün 1,5 trilyon doları aşmasının beklendiğini söyledi.

“Türkiye Avrupa’da 4. sıraya yükseldi”

Yılmaz, konuşmasında Türkiye’nin ekonomik büyüklüğüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

“Türkiye, satın alma gücü paritesine göre baktığımızda dünyanın en büyük 11. büyük ekonomisi, Avrupa’da ise 4. sırada olduğumuzu ifade edebilirim. En son İtalya’yı da geride bıraktık.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu yıl ihracatın 273,8 milyar dolar, turizm gelirlerinin ise 64 milyar dolar seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Cari açığın milli gelire oranının %1,4 gibi makul bir düzeyde kalacağını da vurguladı.

“Arnavutluk ile ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı”

Yılmaz, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Arnavutluk ile ticaret hacmimizin 1 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Ayrıca bu mal ticareti yanında, hizmet ticareti olarak da ilave 120 milyon dolarlık ticaret söz konusudur.”

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Arnavutluk’ta 1,8 milyar doların üzerinde 37 proje gerçekleştirdiğini hatırlatan Yılmaz, yeni proje eksikliğini ise şu sözlerle dile getirdi:

“2021’den bugüne müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanında yeni bir proje görmüyoruz. Bu durumu muhataplarımızla paylaşacağız.”

“Türk yatırımları 1 milyar dolara yaklaştı”

Yılmaz, Türk firmalarının Arnavutluk’ta finans, enerji, ticaret, madencilik gibi sektörlerde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bu yatırımların toplamının 1 milyar dolara yaklaştığını, yaklaşık 2.500 kişiye doğrudan istihdam sağlandığını belirtti.

Yılmaz ayrıca, Arnavutluk’ta sağlık, endüstriyel tarım, turizm, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve inşaat alanlarında önemli yatırım fırsatları bulunduğuna dikkat çekti.

“Bürokratik sorunlar çözülebilir”

“Kuşkusuz burada bazı karşılaştığınız bürokratik sorunlar olabilir. Ancak bunların çözülebileceğini değerlendiriyoruz. Bu sorunları ikili temaslarda gündeme getiriyoruz.”

Yılmaz, Türk iş insanlarına Tiran Büyükelçiliği ve ticaret müşavirliği üzerinden destek sağlandığını belirtti.

Toplantının amacının sahadaki sorunları doğrudan dinlemek olduğunu dile getirdi.

Toplantıda Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay,

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez,

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar,

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam,

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider,

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de yer aldı.