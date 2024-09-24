Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda İzmir'in ve ülkenin gündemini konuşmak üzere milletvekilleri ve parti üyeleriyle gazetecilerin karşısına geçti. Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Yılmaz, İzmir Körfezi'nin yaşadığı kirliliğe dikkat çekerek, belediyelerin geçmişteki sermayelerinin tükendiğini ifade etti. "İzmir'in çok büyük bir sorunu da kirlilik. Burada kalıcı bir çözüm üretilebilmiş değil. Körfez'deki kirlilik hepimizin gündeminde. Tüm milletimizin hassasiyeti var. Şunu samimi söylemek istiyorum, son yıllarda metropol illerimizde belediyelerimizin bütçesi içerisindeki yatırım payının düştüğünü görüyoruz. Bu şehirlerimizin belediyeleri geçmişten gelen sermayeyi tüketiyor. Yatırımınız 3-5 yıl gidebilir; ancak bunu uzun bir süre sürdürdüğünüzde kendi içindeki sermayenizi bitirmiş oluyorsunuz. Bu da yatırımsız bir krize girdiğimizi gösteriyor. Merkezi idare olarak, hassasiyeti olan konularda görevimizi de yapmaya hazırız. Bunu da gerçekleştireceğiz. Körfez ile ilgili olarak aynı anlayışa sahibiz" dedi.

"Sular arıtılmadan körfeze akıtılıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti: "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, buralarda toplantılarda hükümetin iradesini ortaya koymuş oluyor. İzmir Körfezi'ni mercek altına almak amacıyla alanında uzman kişilerce bilim kurulu oluşturduk. Bu konuda, alt konularda uzmanlar yer alıyor. Bu ana meselelerle çalışma grupları oluşturarak kısa, orta ve uzun vadede yol haritamızı netleştireceğiz. Yaşanan kirlilikte balık ölümleri de bizim dikkatimizi çekiyor. Esas olarak arıtılmayan sulardır, Körfez'e akan. Körfez'deki oksijen seviyesinin de yükseltilmesi gerekiyor. Daha ciddi yatırımlarla bunu çözebiliriz. Bu da özel sektör, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin de bir arada üzerine düşeni yapmalarıyla mümkündür. Geçmişten gelen bazı sıkıntılar var. Ümit ediyorum, gelecek dönemde bu sıkıntıları giderebiliriz. Sorumlu hareket eden herkesle ortak çalışmaya hazırız."