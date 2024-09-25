Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir programı çerçevesinde Menemen Belediyesi’ni ziyaret etti. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ı, kadim tarihimizin ve bereketli topraklarımızın simgesi Menemen’de ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Varlığınızla bizi onurlandırdığınız bu ziyaret, bizler için çok anlamlı ve kıymetlidir.” şeklinde konuştu.

İzmir Programının Finali Menemen’de

Türkiye Buluşmaları kapsamında İzmir’de çeşitli temaslarda bulunan Yılmaz, kentteki programının finalini Menemen’de yaptı. Menemenlilerin coşkulu alkışları eşliğinde karşılanan Yılmaz, “Gönül birliği, kader birliği içinde yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz. Daha refah, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Menemen ziyareti sırasında, ilçede yapılacak hizmetlere dair Başkan Aydın Pehlivan ile bilgi alışverişinde bulundu.

Menemen Belediyesi'nin Hedefleri

Yılmaz’ı karşılayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Yerel seçimlerde elde edilen başarı sonrası devletimizin en önemli makamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının sahibi Sayın Cevdet Yılmaz'ı ilçemizde ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Ege'nin en büyük kütüphaneleriyle, olimpik yüzme havuzlarıyla, köprülü kavşaktan yol çalışmalarına ve eğitime olan desteğiyle devletimize ve milletimize layık olmaya çalışan Menemen Belediyesi olarak, çalışmalarımızın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından teveccüh görmesinden gurur duyduk.” dedi. Pehlivan, ayrıca bu ziyaretin, yerel yönetim ile merkezi hükümet uyumunun toplumun refahı için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Gençlerden Yılmaz’a Yoğun İlgi

Menemenli gençler de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a büyük ilgi gösterdi. Menemen FK taraftarları, Yılmaz’a üzerinde adının yazılı olduğu Menemen FK forması hediye ederek, desteklerini sundular.