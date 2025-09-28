Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program’da (OVP) yapılan revizyonun gerekçesini açıkladı. “Hesap tutmadı, o yüzden mi revize ettiniz?” sorusuna yanıt veren Yılmaz, “Olağanüstü bir şey değil, rutin yaptığımız bir güncelleme. Her yıl eylül ayında bu güncellemeyi yapıyoruz” dedi.

Trump görüşmesi sorusuna yanıt

Kanal 7’de gündemi değerlendiren Yılmaz’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu temasları ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeler de soruldu. Yılmaz, “Tek kelimeyle memnunuz. Çok verimli ve olumlu bir görüşmeydi” dedi.

Görüşmede bölgesel çatışmalar, küresel sorunlar, ekonomi, ticaret ve savunma sanayisi gibi başlıklarda kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

Muhalefete eleştiri

Muhalefetin, “ABD kazançlı çıktı” yorumuna tepki gösteren Yılmaz, “Uluslararası meselelerde liderinize destek olmanız lazım. Başkalarının söylemlerini iç siyasete taşıyarak bu ülkeye hizmet edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

F-35 ve F-16 görüşmeleri

ABD ile yapılan görüşmelerde F-35 ve F-16 gündeminin de ele alındığını belirten Yılmaz, “Hepsi pozitif bir atmosferde değerlendirildi. Önemli olan siyasi iradenin ortaya konmasıdır” dedi.

BM’deki Filistin toplantısı

Erdoğan’ın New York’ta Trump ile yan yana katıldığı Filistin toplantısını “çok önemli” olarak niteleyen Yılmaz, “Cumhurbaşkanımıza gösterilen saygı, aynı zamanda Türkiye’ye gösterilen saygıdır” değerlendirmesinde bulundu.

OVP’de revizyon

Orta Vadeli Program’la ilgili soruya yanıt veren Yılmaz, “Geçen bir yıllık süreçteki gelişmeler dikkate alınarak büyüme, istihdam, ihracat, turizm, enflasyon gibi rakamları güncelledik. Bu rutin bir revizyon” dedi.

Enflasyon beklentisi

Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 30 seviyesinde olduğunu, 2026’da yüzde 20’nin altı, 2027’de ise tek haneli rakamların hedeflendiğini söyledi.

Konut ve kira fiyatları

Kira artışına ilişkin değerlendirmesinde Yılmaz, reel bazda düşüş olduğunu ama bunun yeterli olmadığını belirtti. Bakanlığın yeni konut arzı hazırlığı yaptığını söyleyen Yılmaz, “Uygun maliyetli, afetlere dayanıklı konutlarla fiyatlarda olumlu etki yaratacağız” dedi.

CHP’li belediyeler ve soruşturmalar

CHP’li belediye başkanlarına yönelik süreçle ilgili soruya yanıt veren Yılmaz, “Bu, CHP’nin kendi iç meselesidir. Biz bu kavganın tarafı değiliz” ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefi

TBMM’de kurulan komisyonu “çok başarılı” olarak değerlendiren Yılmaz, terör örgütünün silah bırakma sürecinin hızlanması gerektiğini söyledi. “Silahın gölgesinde olmayan demokratik siyaset Türkiye’ye hakim olmalı” dedi.

Yeni anayasa çağrısı

Yeni anayasa çalışmalarına değinen Yılmaz, “Tüm partilerin katkısıyla en geniş mutabakatla yeni anayasayı milletimize kazandıralım. Türkiye Yüzyılı’nda milletimiz bunu hak ediyor” diye konuştu.