ÖSYM, KPSS-2025/3 tercih kılavuzunu yayımlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı sözleşmeli personel alımı için tercihlerin alınmaya başlandığını duyurdu. Tercih ekranı 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında açık olacak. Adaylar, belirlenen pozisyonlara başvuru yapmak için tercihlerinin nasıl yapılacağı ve başvuru şartları hakkında detayları öğrenmek için kılavuzu incelemeye başladı.

Başvuru şartları nelerdir?

KPSS-2025/3 tercihleri için başvuru yapacak adayların, 2024-KPSS lisans, ön lisans ya da ortaöğretim sınavına girmiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyen adayların, KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu'nda yer alan diğer genel başvuru şartlarını da yerine getirmeleri gerekmektedir.

Açılan pozisyonlar nelerdir?

KPSS-2025/3 tercih kılavuzunda yer alan açık pozisyonlar şunlardır:

Temizlik Personeli

Büro Personeli

Güvenlik Görevlisi

Avukat

Mimar

Mühendis

Tercihler nasıl yapılır?

KPSS-2025/3 tercihlerinin yapılacağı sistem, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebilir. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak tercihlerinde bulunacak. Tercih işlemleri, ek olarak yayımlanan Tercih Kılavuzu’na uygun şekilde, bireysel olarak yapılacak.

Tercih süreci ve sonuçlar

Tercihler 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Tercih işleminin ardından, başvuru sonuçları ilan edilecek ve yerleştirmeler yapılacak. Adayların, tercihlerini doğru ve eksiksiz yapmaları büyük önem taşıyor.