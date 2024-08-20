Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özel sektör sahipli iki geminin, 6 milyon dolarlık teşvikle ilk çevre dostu Türk bayraklı gemiler olarak inşa edileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, deniz ticaret filosunun yenilenmesi için 2021 yılında hayata geçirilen “Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik” kapsamında bakanlıkta düzenlenen “Teşvik Uygunluk Belgesi Takdim Töreni”ne katıldı.

Filodaki gemilerin 198’i 20-29, 385’i 30 yaşın üzerinde

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, uluslararası ticari taşımacılıkta en büyük paya sahip olan sektörün denizcilik sektörü olduğunu belirterek, “2023'te dünyada taşınan 14,3 milyar ton yükün 12,4 milyar tonu yani yaklaşık yüzde 86'sı deniz yolu ile taşınmıştır. Ülkemizde ise dış ticaretimizin tonaj olarak yüzde 87,5'i, değer olarak ise yüzde 54,8'i deniz yolu ile gerçekleşmiştir. Düşük maliyet ve verimlilik avantajıyla deniz taşımacılığı; sürdürülebilir ekonomik gelişim ve refah için olmazsa olmazdır. Bugün Türkiye gerek coğrafyamızın gerek dünya deniz ticaretinin geleceğini inşa etmektedir. Türk deniz ticaret gemi filosunda, 2023 yılı sonu itibarı ile 1000 groston üzerinde 2 bin 28 adet gemimiz bulunmaktadır. Bu gemilerin toplam taşıma kapasitesi 48,9 milyon dedveyt ton ile ülkemizi dünyanın en büyük 12'nci gemi filosuna sahip ülkesi yapmaktadır. Bu filonun maddi değeri de yaklaşık 25 milyar dolardır. Ancak bu gemilerimizin ortalama yaşı 21,4'tür” dedi.

Deniz Ticaret Odasının verilerine göre kuru yük, dökme kuru yük, konteyner, Ro-Ro, yolcu-yük gemisi; petrol, kimyevi madde tankerinden oluşan Türkiye Deniz Filosundaki gemilerin 198’i 20-29 yaşında, 385’i de 30 yaşın üzerinde.

“Filomuzdaki ilk çevreci gemiler olacak”

Alınacak teşvikler ile yeni inşa edilecek gemilerin ana sevk sistemlerini, çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştüreceklerini ifade eden Uraloğlu, "Bugün de bu kapsamdaki ilk iki özel sektör gemisinin dönüşümü için bir aradayız. Hicri Ercili Denizcilik Anonim Şirketi tarafından Bakanlığımıza yapılan başvurunun uygun bulunması neticesinde şirket bünyesinde yer alan; 5 bin 499 grostonluk 'Kapıdağ' isimli kimyasal ürün tankerine teşvik kapsamında 3,2 milyon, 5 bin 401 grostonluk 'Ayşenaz' isimli kimyasal ürün tankerine ise 2,8 milyon olmak üzere 2 gemiye toplamda 6 milyon dolarlık teşvik sağlıyoruz. Hurdaya ayrılacak söz konusu gemilerin yerlerine inşa edilecek petrol tankerlerinin her biri yaklaşık olarak 6 bin 283 groston büyüklüğündedir. Bu gemiler teşvikten yararlanan ilk çevre dostu, Türk bayraklı gemiler olacaklardır. Sülfür içermemesiyle yeni nesil yakıt olarak kabul edilen methanol yakıt kullanan ana makine ile donatılarak inşa edilecekler. Gemilerimiz filomuzdaki ilk alternatif enerjili, çevreci gemiler olacaklardır" diye konuştu.

“Emisyon salınımını azaltmayı hedefliyoruz”

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gemi kaynaklı emisyonların azaltımının büyük öneme sahip olduğunu belirten Uraloğlu, "Yaşlı gemilerin enerji verimliliği düşük olduğu için emisyon oranları yüksektir. Bu vesileyle tüm gemi işletmecilerimizi devletimizin sağladığı bu teşvikten yararlanarak, Türk bayrağı altında insanımızı istihdam edileceği yeni gemi yatırımları yapmaya davet ediyoruz. Sadece gemiler için değil liman tesislerimiz için de uzun yıllardır sürdürdüğümüz 'Yeşil Liman' uygulamasını güncelleyerek emisyon salınımının azaltmayı hedefliyoruz. Oluşturacağımız bir mekanizma ile sektörümüze Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 20 milyon avro hibe, 50 milyon avro uzun vadeli uygun maliyetli kredi desteği alacağız. Her zaman belirttiğimiz üzere denizlerimiz bizim 'Mavi Vatan'ımızdır. Gemilerimizi gençleştirecek ve alternatif enerjili, çevreci gemiler olarak yeniden inşa edeceğiz. Limanlarımızı yeşil limanlar olarak yeniden dizayn edeceğiz" ifadelerini kullandı