ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini Mehmet Özhaseki'den devralan Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde vatandaşlara yeni evlerini bir an önce teslim etmek, millete olan sözlerini tutmak için gayret göstereceklerini ifade etti.

​​​​​​​Bakanlıktaki devir teslim töreni, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Kurum, yeniden bu görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Emeklerinden dolayı Özhaseki'ye teşekkür eden Kurum, görev aldığı her işte amacının millete hizmet etmek olduğunu, gece gündüz bunun için çalıştığını dile getirdi.

Kurum, "Yeri geldi Elazığ'ın Kara Murat'ı oldum, yeri geldi İstanbul'un Murat'ı oldum, yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturmaya gayret gösterdim, elimden geleni yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de yapacağım, geçmişte ne yaptıysam yine aynısını aziz milletim için yapmak olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Kurum, "Başta 11 ilimiz, Hatay'ımız, Gaziantep'imiz, Kahramanmaraş'ımız, Adıyaman'ımız, Osmaniye'miz, Adana'mız olmak üzere afetten etkilenen kardeşlerimize evlerini bir an önce teslim etme arzusu ve isteğiyle tüm ekibimizle, Sayın Bakanımızdan devraldığımız görevi layıkıyla yapıp vatandaşlarımıza, aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret göstereceğiz." dedi.

İstanbul başta olmak üzere birçok yerde binaların kendinden yıkıldığını aktaran Kurum, 81 ilde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin valilerle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadelenin, bakanlığın en önemli görev alanlarından biri olduğunu vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Çevremizi, doğamızı gözümüz gibi koruyacak, yeşil alanlarımızı arttıracak ve ülkemizin güzelliğine güzellik katacak adımlarımızı, başta Sıfır Atık projelerimiz olmak üzere millet bahçelerimizle, yeşil alanlarımızla birlikte, iklim değişikliğine uyum ve koordinasyon çerçevesinde kararlılıkla atacağız.

Bu noktada, Çevre Komisyonu üyelerimizle çok güzel çalışmalar yaptık. Hem komisyon başkan yardımcımıza hem komisyon üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah aynı uyumu çok daha yüksek noktada göstermek suretiyle çevre konusundaki hassasiyetimizi arttırarak devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe olacağız ve gerek çevre gerek doğa koruma projeleri gerek deprem dönüşümü gerek vatandaşlarımızın konut edinmelerini sağlayacak adımlar başta olmak üzere tüm işleri içtenlikle, samimiyetle yapacağımızı burada tekrar ifade etmek istiyorum."

- "Ülkeye çok hizmetler ettik"

Mehmet Özhaseki de kamu hizmetine 30 yıl önce başladığını, çeşitli görevlerde bulunduğunu, gücü neye yettiyse onu yaptığını, bilgi ve birikiminin tamamını verdiğini söyledi.

Vicdanen müsterih olduğunu dile getiren Özhaseki, "Giderken başınızın dik olması çok önemli. İş yapmış bir insanın müsterih olduğu bir ortamdan ayrılabilmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bir önceki bakanlık döneminde "çukur eylemleri" olduğunu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok evin yeniden inşasıyla uğraştığını anımsatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremden sonra ilk etapta Murat Bakanımızın gayretleri vardı, sonra ben devam ettirdim. Yeni yeni projeler ortaya koyduk, onun bıraktığı yerden alıp bitirmek için çok gayret ettim. Şimdi de benim başlattığım, yarım bıraktığım işleri kardeşim tamamlayacaktır diye ümit ediyorum Devlette devamlılık esas. Yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler yol yürüdük, ülkeye çok hizmetler ettik. Allah'a hamdolsun bugün de artık bu kamu görevini noktalayarak buradan ayrılıyorum. Bütün milletimizden ve sizlerden haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Bundan sonra da bana düşen bir şey varsa elbette ki yapacağım. Geride biraz dua ordusuna katılacağım ama yine de çağırıldığım zaman ne varsa kardeşlerimin yanında olmaya, ülkem, milletim için doğru ne ise onu yapmaya gayret edeceğim."

Tören sonunda çiçek takdimi yapıldı.

