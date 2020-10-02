110 hektarlık alan model oluşturacak

Karabağlar Belediye Meclis Toplantısı'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay bekleyen Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerindeki toplam 110 hektarlık alanla ilgili imar plan revizyonu, 3 boyutlu sunum eşliğinde meclis üyelerine anlatıldı.

Karabağlar Belediye Meclisi’nin ekim ayı ilk toplantısı, ana hizmet binasında pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun başkanlık ettiği toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay da katıldı. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay bekleyen Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerindeki toplam 110 hektarlık alanla ilgili imar plan revizyonu, 3 boyutlu sunum eşliğinde meclis üyelerine anlatıldı. Yeşillik Caddesi trafiğini rahatlatacak 30 metrelik alternatif yolun yer aldığı, yeşil alan miktarının kişi başı 14 metrekareye çıkarıldığı uygulama imar planıyla ilgili konuşan Başkan Selvitopu, “Geçen hafta Ankara'da bakanlık yetkilileriyle görüştük. Daha önce meclisimizce kabul edilen planı, 3 boyutlu görüntüleriyle birlikte anlattık. Bakanlığımız şimdi bir değerlendirme yapacak. Burada amacımız yeni bir model oluşturmak. Bu yeni model, Karabağlar'da kentsel dönüşüm bekleyen 540 hektarlık alan için de çözüm oluşturabilir. Bu görüşümüzü bakanlığa da aynı şekilde ilettik. Bu sorunlar Karabağlar'ı, kentimizi ilgilendiriyor. Ne kadar hızlı çözebilirsek, burada yaşayan insanlarımız da o derece rahat edecek” dedi.

Önlemler artıyor

Belediye projeleriyle ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, koronavirüs vakalarındaki artışa bağlı olarak hizmet binaları ve pazaryerlerinde daha sıkı önlemler aldıklarını vurguladı. Salgın nedeniyle bu yıl Kavacık Üzüm Festivali'nin gerçekleştirilemediğini hatırlatan Başkan Selvitopu, bağbozumu etkinliğiyle bu festivali yaşattıklarını söyledi. Ayrıca, Kavacık için sözü ve bestesi Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şefi Murat Sincer'e ait türküye çekilen klibin, sosyal medyada on binlerce kişi tarafından izlendiğine dikkat çekti. Başkan Selvitopu, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediyenin online hizmetleri konusunda da meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, “E-ruhsat ve e-devlet üzerinden vergi işlemlerinin yapılması için de hazırlıklarımız sürüyor” dedi.

Parklar yenileniyor

Karabağlar Gençlik Merkezi ihalesinin 8 Ekim'de gerçekleştirileceğini, eskimiş parkları yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Başkan Selvitopu, Kibar Çok Amaçlı Tesisi'ni bu ay hizmete açacaklarını hatırlattı. Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Sanat Merkezi, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi, Mobilyacılar Çıraklık Eğitim Merkezi çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü vurguladı. Karabağlar Belediyesi'ni ait 14 lojmandan 12'sinin satışının gerçekleştirildiğini bildiren Başkan Selvitopu, İller Bankası kesintilerine de değinerek, “Şu ana kadar İller Bankası'ndan kesilen pay 24 milyon lira. Bu ayki kesintiyle rakam 30 milyon lirayı bulacak” diye konuştu.