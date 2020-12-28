2020'de 363 bin fidan dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Fidanlar Bizden Meyveler Sizden” sloganıyla sürdürdüğü tarımsal destek programı kapsamında 2020 yılı içinde 17 bin üreticiye verimi yüksek 363 bin meyve fidanı dağıtıldı

Kent kırsalında ücretsiz zeytin ve meyve fidanı dağıtımlarını ara vermeden sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılının ikinci dönemini kapsayan fidan dağıtımlarını tamamladı. 8 bin 106 köylü ve çiftçiye aralık ayı içerisinde 140 bin 680 meyve fidanı teslim edildi. 2020 yılında zeytin, ceviz, kestane, kiraz, badem, incir, mandalina ve kayısı başta olmak üzere 17 çeşitten toplam 363 bin fidan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar dağıttığı fidan sayısı ise 4 milyon 750 bine ulaştı.

Üretim olmazsa halimiz ne olur?

Büyükşehir’in fidan dağıtımından üretici de memnun. Fidan desteğinin pandemi döneminde dahi kesintisiz sürdürülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Urla Birgi Mahallesi Muhtarı Sevil Duman, “Her damla su, yeşeren her fidan köylerimizde yaşamı ve bereketi ifade ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin köyümüze kadar ulaştırdığı fidanları 73 yaşındaki annemle birlikte bugün dikmeye başladık, ilk can suyunu birlikte verdik. Diktiğimiz her fidan çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras” diyerek duygularını dile getirdi. Büyükşehir’in fidan desteğinin çok anlamlı bir proje olduğunu söyleyen Duman, “Önceden köy halkı burada tütün ve hayvancılıkla geçimini sağlıyordu. Son zamanlarda bölge kentten göç aldı. Biz de kalan topraklarımızı korumaya çalışıyoruz. Büyükşehir’in verdiği fidan desteği bizleri çok mutlu ediyor. Köylü ve çiftçi şimdiden 2021 yılı destekleri için talepte bulunmaya başladı” dedi. Üretimin önemini vurgulayan Duman sözlerini şöyle tamamladı: “Ağaç dikilmez, üretim olmazsa halimiz ne olur?

Toprağa sahip çıkın

Sevil Duman’ın annesi Nahide Koparal ise Birgi’de 40 yıldır tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını söyleyerek “Zaman içinde köyde genç kalmadı, şehre çalışmaya gittiler. Tarımla uğraşan insan sayısı azaldı. Biz dağlardan fidan söker, aşı yapar, dikerdik. Şimdi Büyükşehir fidan veriyor. Yeni neslin toprağına sahip çıkmasını istiyoruz” dedi. Babadan bağcı, zeytinci olduğunu söyleyen Ayten Çetinel ise Büyükşehir ekiplerinin getirdiği badem fidanlarını eşi ve üç çocuğuyla bahçesine dikti. Çetinel, “Üretirsek büyürüz. Ağaç dikmezsek yağmur olmaz, yağmur olmazsa susuz kalırız. Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakamayız. O yüzden ekip biçmemiz, üretmemiz gerekiyor” dedi. Yörenin iklim ve toprak özelliklerine göre belirlenen uzun ömürlü ve yüksek verimli meyve fidanları ile kırsalda ürün desenini çeşitlendiren ve zenginleştiren Büyükşehir Belediyesi, dağıttığı fidanları üretici kooperatiflerinden temin ederek, yerel üretime de önemli katkılar sunuyor.

Dağıtımlar devam edecek

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı veya Ziraat Odası Çiftçilik Belgesi sahibi üreticiler, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden fidan talebinde bulunabiliyorlar. 2021 yılının ilk dönemine ilişkin dağıtım planlamasını tamamlayan Büyükşehir, yılın ikinci dönemini kapsayan fidan taleplerini ise temmuz ayından itibaren almaya başlayacak.