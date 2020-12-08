800 zeytin fidanı toprakla buluştu

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı fidan dikimlerine devam ediyor. ÇEVKOR Çevre Koruma Dergisi işbirliği kapsamında Kayadibi Mahallesi’nde gerçekleşen zeytin fidanı dikimlerinde 800 adet fidan daha toprakla buluştu. Böylece işbirliği kapsamında Bornova’ya 4 bin fidan dikilmiş oldu.

800 zeytin fidanı toprakla buluştu
08 Aralık 2020 Salı 14:56

Kayadibi Mahallesi’nde yapılan dikimlere Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları Barbaros Taşer, Orhan Şaylan, Emel Hülya Solak ve ÇEVKOR Derneği Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe ile Bornovalı Muhtarlar katıldı. Dernek adına katılımcılara teşekkür plaketi veren Tokuştepe,  12 ilde orman oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Her zaman bize destek olan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve bu çalışmada katkısı olanlara çok teşekkür ederiz. Unutmayalım ki çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras ağaçtır” dedi.
Bornova Belediyesi’nin kırsal alanlara yönelik çalışma ve projeler ürettiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Taşer’de ÇEVKOR Dergisi’ne uyumlu işbirliği için teşekkür etti. Barbaros Taşer, tarımsal alanlarda boş olan noktaları zeytin ağaçları diktiklerini de ifade ederek, “Başkanımızla beraber daha yeşil ve daha güzel bir Bornova için çalışıyoruz” diye konuştu.

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