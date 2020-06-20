AK Parti'li Artcı: "Menderes'in çöplük yapılmasına izin vermeyeceğiz"

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Güney Bölgesi Katı Atık Bertaraf Tesisi projesi ile ilçenin çöplük haline getirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Süleyman Artcı, tesisin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu süreci kapsamında bugün Çakaltepe Mahallesi'nde halkın katılımı toplantısı planlandığını ancak ilçe sakinlerinin protestoları nedeniyle bunun yapılamadığını belirtti. Bölge halkının ilçeye çöp tesisi kurulmasını istemediğini, AK Parti olarak da halkın yanında yer alarak protestolara destek verdiklerini anlatan Artcı, "Biz en başından beri hem parti hem de Menderesli olarak tesisin Menderes'te yapılmasına karşıyız. Çünkü burası tarım alanı ve İzmir'in içme suyunu Menderes karşılıyor. Turizm için de önemli. Tesis için Menderes'in lokasyon olarak belirlenmesi doğru değil. Oradaki vatandaşların da bu projeye tepkisi büyük oldu." dedi.

Artcı, tesisin anlatımı için köye gelen yetkililerin toplantıyı yapamadan alandan ayrıldığını ifade ederek "Toplantı yapılmadı. Vatandaşın tepkisi de ÇED sürecindeki raporlara işlenecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, tesisi İzmir'e yapmaktan vazgeçmesini istiyoruz. CHP İlçe Başkanı ile Belediye Başkanının da halkı yalnız bırakmamasını, Menderes'i kaderine terk etmemesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Halkın tepkisi nedeniyle yapılamayan toplantıya, MHP Menderes İlçe Başkanlığı ve bazı CHP'lilerin de katıldığını belirten Artcı, şunları kaydetti: "Sürecin en başında biz parti olarak tepkimizi koymuştuk. MHP İlçe Başkanımız da bize destek verdi. Diğer partilere de çağrımız oldu. Şimdi yüzde 90'lık bir kesim bu projeye karşı. Ancak CHP'li Belediye Başkanı, ilçe başkanı toplantılara katılmıyor. İşin arka tarafında projeye imza atıyorlar. Menderes'e bu çöp tesisinin yapılmaması için tepkilerini ortaya koymalılardı. Ancak biz Menderes'in çöplük yapılmasına izin vermeyeceğiz."