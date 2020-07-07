Akhüyük Kaplıca Alanında Sıcak Su Var mı?

Akhüyük bölgesinde derin sondajla yüksek ısı ve istenilen debide sıcak su çıkabileceği uzmanlarca tahmin edilmektedir.

Ereğli’de bölgesel kalkınma beşeri kaynakların değerlendirilmesinin yanı sıra doğal kaynaklarımızın da değerlendirilebilmesinden geçer. Bölgenin mevcut kaynaklarının geliştirilmesi ve yeni doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması Ereğli’nin turizmi yönüyle büyük önem arz edebilir. Ereğli’nin 9 km kuzeyindeki Akhüyük köyü yakınındaki Akhüyük termal alanı civardaki Çiftehan ve İsmil alanları dışındaki bölgenin tek sıcak su kaynağıdır ve de traverten teşekkülü hâlen devam etmektedir. Sıcak su muhteviyatı içinde karbondioksit ve kükürt bulunmaktadır. İçmeye uygun değildir. Termal alanın bitişiğinde höyük dediğimiz yığma bir tepe vardır ve burası sit alanıdır. Bu kaynak Osmanlı döneminde Erkili ismi ile isimlendirilmiştir. Akhüyük aynı zamanda Şehzade Mustafa’nın katlinin gerçekleştirildiği yer olarak da bilinir.

Yüksek ısılardaki jeotermal kaynaklardan Aydın Germencik ve Denizli Kızıldere deki sahada 6 adet santral üretim yapmakta ve elektrik üretilmektedir. Ülkemiz elektrik üretimi ve kaplıca tesisleri yönüyle son 10 yılda dünya genelinde kapasite artışı yönüyle ilk beşe girmiştir. Orta derecede sıcaklıklar olarak kabul edebileceğimiz ısılarda da Kütahya Simav, Nevşehir Kozaklı, Balıkesir Gönen gibi şehirlerde bugün toplamda 150 bin konut ısıtılmaktadır. Ülke genelinde 300’e yakın irili ufaklı sıcak su kaynağı mevcut olup buralardaki bir kısmı turistik belgeli, bir kısmı belgesiz olan kaplıca konaklama tesislerinde ülke geneli 30 bin civarında yatak kapasitesine ulaşılmıştır. Bazı büyük tesislerimize Avrupa ülkelerinden ve Arap ülkelerinden bugün sağlık ve tedavi amaçlı önemli sayıda yaşlı turist gelmektedir.

Akhüyük köyü civarındaki küçük bir kırık fay, cağlar boyu jeotermal alan bu yer Bizans Selçuklu Osmanlı dönemlerinde bazı hastalıkların tedavisine de imkân vermiştir. Termal alanın doğal akıştaki sıcaklığı 27 derece ve debi 0.5lt/sn’dir. MTA bölge ile ilgili ilk ön çalışmaları 1990 yıllarında yapılmıştır. Hasan Dağı’nın Anadolu da en genç volkandır. Zirveden hala sıcak buharların çıktığını bilmekteyiz. Karacadağ ve Karaman’daki Karadağ’ın da yakında bulunmaları ve benzer volkan olmaları dolayısıyla bu bölgede magma ısısının fazla olduğu karbondioksit gazın bulunduğu bilinmekte olup bu sebeple Akhüyük’te derin sondajla yüksek ısı ve istenilen debide sıcak su çıkabileceği uzmanlarca tahmin edilmektedir. (Adem Akbaşlı emekli MTA mühendisi) Burada 2000 metre derinliğine kadar sıcak su tekniğine uygun sondaj yapılması şarttır. Gerekli bazı etütler ki, jeolojik etüt, jeofizik ve kimyasal testleri içermektedir. Ayları alacak olan bu testler mutlaka gerçekleştirilmelidir. 2001 yılında Ereğli Ert televizyonunda yaptığım bir programda bu konu uzmanların katılımıyla uzun uzadıya konuşulmuştur. Sahada 2013 ten sonra bir sondaj çalışması belediyece gerçekleştirilmiş olup sıcaklık ve debide bir miktar artış sağlanmış gözükse de rezerv durumun daha net şekilde tespiti bakımından bu yıl derin sondaj çalışması tekraren başlamış görünmektedir.

Sonuçta 20 yıldır kaplıca seracılık ya da karbondioksit işleme fabrikası faaliyete geçememiştir,

Dolayısıyla istihdama ve ekonomiye, turizme katkı olmamıştır.

Maalesef 20 yıldır havanda su dövülmüştür.

Son 20 yıldır pek çok kentte kaplıca tesisleri yönüyle büyük atılımlar yapılırken bugün kentte sondaj ve rezerv durumunu dahi netleştirememiş bir tablo neden oluşmuştur?

Bu yönüyle son 20 senedir görev yapmış siyasiler ve görev alan belediye başkanlarının sorumluluğu yok mudur?

Burada partiler üstü, kişiler üstü olması gereken direkt yatırım ve ekonomiyle ilgili bir konuda 20 yıldır neden konsensüs sağlanamadı?

Buradan tekraren söyleyelim,

Aylarca sürecek Jeofizik jeolojik etüt kimyasal etütler tamamlanmadan doğru teknik ve metotlarla sondaj yapılıp yapılmadığını bilmeden süreçler tamamlanmadan burada uzun vadeli kaplıca için kullanılabilecek sıcaklıkta ve debide kaplıca suyunun çıkıp çıkmayacağı önceden bilinemez, sonuçların beklenmesi gerekir.

Akhüyük istenilen sıcaklıkta ve debide kaplıca suyu çıktığı an alternatifli kullanımı önemli kaynak olarak;

Balneoterapik yani kaplıca yönüyle insan sağlığını,

En soğuk koşullarda bile yüzme olanakları ile spor sağlığını,

Balık vb üretimlerde kullanılabilen su ürünleri çeşitliliğini,

İklimlendirme olanakları ile tarım seracılık hayvancılık gıda sektöründe ekonomikliği,

Enerji üretimi esnasında çevre dostluğu,

Planlı kullanıldığında ısınmada ucuzluğu,

Taşınması ve/veya nakliyesi yönüyle yerli oluşu,

Bulunduğu yerde kullanılabilmesi ve değerlendirilebilmesi özelliğiyle yerelliği,

Farklı yönleriyle geniş kullanım yelpazesi sunan Ereğli için önemli bir enerji kaynağı olacaktır.

Ekonomik canlanmayı ve tarımın, turizmin geliştirilmesi yönüyle üretime, istihdam artışına önemli katkı verebilecek potansiyele sahip görünmektedir.

Haber kaynağı: Ereğli haberleri – Mustafa Özyıldız