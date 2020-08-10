Alaşehir'i sağanak  vurdu 

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle dereler taşarken, birçok mahalleye ulaşım sağlanamadı. Moloz yığınıyla dolan yollar, belediye ekiplerince temizlendi.

Alaşehir'i sağanak  vurdu 
10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:33

Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Alaşehir- Salihli ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Eski İzmir Yolu üzerinde bulunan Alhan, Kurudere ve Horzum Sazdere derelerinin şiddetli sağanak nedeniyle taşması sonucu Kavaklıdere, Alhan, Şahyar, Kurudere ve Horzum Sazdere mahalleleri yolları ulaşıma kapandı. Kapanan bazı yollar,  Alaşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaklaşık bir buçuk saat sonra tekrar ulaşıma açıldı. Yolların açılması için yapılan çalışmalara katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Derelerin taşması sonucu, ortaya çıkan molozlar ve yollardaki yarılmalar nedeniyle Kavaklıdere, Şahyar, Kurudere, Horzum Sazdere mahallelerimizin yolları ulaşıma kapandı. Yolların kapandığı ihbarını alır almaz, belediye ekiplerimizle çalışmalara başladık" dedi.

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