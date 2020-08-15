Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alandan makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:56

Sazlı Mahallesi Gaye Sitesi'nin karşısındaki yol kenarında bulunan otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti. Arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede zorlanan işçiler, yangını söndürdü. Yangında 5 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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