Ayvalık'ta çevre felaketi: Dereye ağır metal doldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt Köyü yakınlarındaki Bilfer Madencilik tarafından işletilen ve sürekli kapasite artıran demir cevheri zenginleştirme tesisine ait depolama alanında atık dağı çöktü ve dereye ağır metal doldu. Yaşanan felaketle ilgili Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt Köyü yakınlarındaki Bilfer Madencilik tarafından işletilen ve sürekli kapasite artıran demir cevheri zenginleştirme tesisine ait depolama alanında atık dağı çöktü ve dereye ağır metal doldu.

Bu yılın başında yine aynı madende atık depolama alanı çökmüş ve zehirli atıklar Madra Barajı’na bağlanan dereye dolmuştu. Şirket atık depolama alanının çevresine beton bloklar koyarak önlem aldığını açıklamıştı.



Konuyla ilgili Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde

“Karaayıt Köyünde il mera komisyonu tarafından pandemi yasaklarının başladığı ilk gün alınan karar ile mera alanlarının Bilfer Madencilik’e devredilmesine sivil toplum örgütleriyle birlikte altı ay önce Karaayıt köyüne giderek tepkimizi dile getirmiştik. Tepkilerimizde ne kadar haklı olduğumuz Pazar günü yaşanan göçük ile ortaya çıktı.

Meralar Köylünündür Şirketlere Devredilemez diye haykırdık ama sözün bittiği yerdeyiz. Mera alanlarının madencilere teslim edilmesini protesto etmekte ne kadar haklı olduğumuz ortada, sonuçlarını tüm çıplaklığıyla yaşıyoruz

Yakın zamanda yine bu madenciliğe ait atık/pasa depolama sahasında meydana gelen göçük nedeniyle tonlarca atık hemen yanı başındaki dereye taşmış, derenin taşıdığı bu atıklar Madra Barajı’na kadar taşınmıştır. Sulama amaçlı olarak kullanılan bu barajdan da tarımsal ürünlere karışması ve bu ürünleri kullananların sağlığı için risk oluşturması söz konusudur.



Bugün Ayvalık köylüsünün yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın değeri bir kilogram demirle biçilemez. Bu alanlar yaşam alanlarıdır, hayatın ana damarlarını kesemezsiniz.

BİLFER madencilik şirketinin faaliyetini sürdürdüğü alan su havzalarının bulunduğu alandır. Tarımsal sulamanın yapıldığı Madra baraj sahası içerisindedir, orman alanı içerisindedir, yaşam alanı içerisindedir.

Bu nedenlerle BİLFER madencilik bölgeyi terk etmediği sürece yaşam tehdit altındadır. Bu bölge tekrar mera alanı ilan edilmediği sürece benzer afetler sık aralıklarla yaşanacak.



Patlayan havuzlardan baraj suyuna karışan sulardan numuneler alındı. Çevre İl Müdürlüğü’ne gönderdik ve gerekli şikayetimizi yaptık, sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Bundan böyle de yaşama ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”