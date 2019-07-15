Bakan Pakdemirli ağları temizledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerimizin temizlenmesine ilişkin '100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısının, organizmasının ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda, 1,5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş kollamış oluyoruz' dedi

Çeşme'de 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında düzenlenecek dalış etkinliğine katılan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ait 'Reis Bey' isimli Su Ürünleri Kontrol Teknesiyle Dalyan Mahallesi'ndeki yat limanından demir aldı. Eşek Adası açıklarından yapılacak dalış öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, projenin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün projesi olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemine işaret ederek denizlerin gelecek nesillerden bizlere emanet olduğunun altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu: "Bunun farkında olmamız gerekiyor. Her kaynağı olduğu gibi denizlerimizi de çok verimli kullanmamız lazım. Denizlerin altını su gibi görmemek lazım. Alta bir ekosistem, bitki örtüsü var. Bunları korumak anlamında her türlü çabayı ve gayreti sarf etmemiz lazım. Koruma kullanma dengesine riayet etmemiz lazım. Bugün itibariyle tüm dünyanın bir problematiği olan bir durum söz konusu. Elimizde bir tane dünya var ama 7 dünya varmış gibi tüm dünya bunu harcıyor. Biz de bu işe bir katkı olsun diye başta ağların, sepetlerin ve diğer av gereçlerinin temizlenmesiyle ilgili bir kampanya başlattık."

Ekosistem korunuyor

Bakan Pakdemirli, projenin detayları hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti: "600 noktada 65 bin dekar alanı taradık. Burada da 450 bin metrekare ağ tespit ettik ve bunları toparladık. 4500 adet de denizlerden sepet ve benzeri av araçları topladık. Şöyle izah edeyim, 100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısının, organizmasının ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda, 1,5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş kollamış oluyoruz."