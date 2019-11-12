Bakırçay havzası da dikimdeydi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan fidan dikim seferberliğine Bergama, Kınık ve Dikili de katıldı.

Bakırçay havzası da dikimdeydi
12 Kasım 2019 Salı 10:43

Kınık-Cumalı Köy orman alanında yapılan etkinliğe sabahın erken saatlerinden itibaren akın akın katılımcılar gelmeye başladı. Bergama'dan çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'ndan belediyeye ait otobüslerle taşındı. Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İzmir Orman İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Ahmet Aydın, Bergama Orman İşletme Müdürü Tuğran Çığnatlı, Bergamalı sanatçı Hüsnü Şenlenlendirici, Siyasi parti temsilcileri, Bergama,Kınık, Dikili ilçeleri protokol üyeleri, memurlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Bir şenlik havasında yapılan fidan dikimi sırasında başlayan yağmura rağmen herkes dikime devam etti.  
 

Önceki Haber
Ayvalık'tan 120 ölmez ağaç
Sonraki Haber
Kış hazırlıkları tam gaz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.