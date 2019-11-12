Bakırçay havzası da dikimdeydi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan fidan dikim seferberliğine Bergama, Kınık ve Dikili de katıldı.

Kınık-Cumalı Köy orman alanında yapılan etkinliğe sabahın erken saatlerinden itibaren akın akın katılımcılar gelmeye başladı. Bergama'dan çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'ndan belediyeye ait otobüslerle taşındı. Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İzmir Orman İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Ahmet Aydın, Bergama Orman İşletme Müdürü Tuğran Çığnatlı, Bergamalı sanatçı Hüsnü Şenlenlendirici, Siyasi parti temsilcileri, Bergama,Kınık, Dikili ilçeleri protokol üyeleri, memurlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Bir şenlik havasında yapılan fidan dikimi sırasında başlayan yağmura rağmen herkes dikime devam etti.

