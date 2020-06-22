'Başka bir tarım' modeli gelişiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği 3 koyun ve 1 koçla yola çıktı, kısa sürede 40 küçükbaş hayvandan oluşan bir sürünün sahibi oldu. Güzelbahçe’de yaşayan kadın üretici Emine Ergin, belediyenin desteğiyle başladığı üreticilik macerasını, artık kendi ayakları üzerinde durabilecek bir noktaya taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma ve küçük ölçekli üreticiye destek olmak amacıyla başlattığı, Başkan Tunç Soyer’in de “Başka Bir Tarım Mümkün” sloganıyla sürdürdüğü model, yarattığı başarı öyküleriyle adım adım hedefe yaklaşıyor. Büyükşehir’in küçükbaş hayvan desteğinden faydalanarak üreticiliğe başlayan Güzelbahçe Payamlı mahallesinden Emine Ergin de bu hikayenin kahramanlarından biri. 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği 3 sakız koyunu ve 1 koçla besiciliğe başladı. Adeta çocukları gibi besleyip büyüttüğü koyunların sayısı hızla arttı. Çiftliğindeki hayvan varlığını 3 yıl içerisinde 10 katına çıkaran Ergin, şu anda 40 küçükbaştan oluşan sürüden elde ettiği gelirle kendi ayaklarının üzerinde dur uyor.

İhtiyaçları karşılıyorum

30 yaşındaki Emine Ergin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üretimi destekleme konusunda çok büyük teşvikleri olduğunu belirterek “Belediyemizin sağladığı üretim desteğine başvurdum ve başvurumun sonucunda belediyenin dağıtımını yaptığı 3 sakız koyunu ve 1 koçla hayvancılığa başladım. 3 yıl içerisinde sevgi ve emek vererek hayvan sayımı arttırdım, sürüyü büyüttüm. Evimin ve çocuklarımın et ve süt ihtiyacını tümüyle kendi hayvanlarımdan üretiyorum. Ayrıca kurbanlık koyun satarak geçimimi sağlıyorum.” diye konuştu.

Kadınlar başarabilir

3 çocuk annesi Ergin, kırsal kesimde yaşayan tüm kadınların bu desteklerden faydalanarak hem üretime hem de aile bütçesine katkı sağlayabileceklerini söylüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kesimde yaşayan tüm kadınlara üretici olmaları konusunda destek verdiğini ve kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için teşvik ettiğini belirten Ergin, “Köyde yaşayan tüm kadınlarımıza tavsiyem neler başarabileceklerinin farkında olup kendi ayaklarının üzerinde durmak için harekete geçmeleri” diye konuştu.

