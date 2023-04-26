Başkan Arda, “İzmir’in Çernobil’i”nden büyük facianın yıldönümünde seslendi

Gaziemir’deki nükleer atıklarla ilgili bugüne kadar yetkililerin hiçbir şey yapmadığını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek “15 Mayıs’tan itibaren Türkiye, aydınlık bir geleceğe uyanacak ve bu alandaki nükleer atıkların temizlenmesi CHP iktidarında bizlere nasip olacak” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’in Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi’ndeki eski kurşun fabrikasının 70 dönümlük arazisinde gömülü olan nükleer atıklar, 16 yıldır temizlenmeyi bekliyor. 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen atıklar, yasal sınırın 7 bin 291 katı radyasyon yayıyor. “İzmir’in Çernobil’i” olarak da alınan alanda Ukrayna’nın Pripyat şehri yakınlarında 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen “Çernobil Faciası” yıldönümünde basın açıklamasında bulunuldu. Eski Kurşun Fabrikası önünde gerçekleşen basın açıklamasına Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi önceki dönem başkanlarından ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili adayı Helil İnay Kınay, Gaziemir Belediye Meclisi Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

“MASUM BİR İSTEĞİMİZ VAR”

Burada açıklamalarda bulunan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bugün Çernobil’in 37’nci yıl dönümü ve bilim insanları, aradan geçen 37 yıla rağmen o bölgede tehlikenin hala devam ettiğini söylüyor. Hal böyleyken, bizim bildiğimiz kadarıyla 16 yıllık bir geçmişi olan buradaki nükleer atıklarla ilgili bugüne kadar yetkililer hiçbir şey yapmadı. Tedirginiz ve bunu başından beri söylüyoruz. Bu bölgedeki insanlar; ölü doğumlardan sakat doğumlara, kansere kadar birçok hastalığa maruz kalıyor. Başından beri, yetkililere yönelik olumlu bir dil kullanarak bu mücadeleyi sürdürdük. 13 Ocak’ta yine buradaydık, sesimizi yükselttik, hükümete çağrıda bulunduk; ‘Masum bir isteğimiz var; burayı temizleyin’ dedik. 13 Ocak’ta geldiğimizde burada EKOVAR isimli bir firma vardı, çok umutlanmıştık. Şu anda da bölgede o firmanın güvenlik görevlileri var ama iş makinalarının burada olmadığını ve o günden bugüne hiçbir şey yapılmadığını gördük. Anlıyorum ki; bizim gazımızı almak için, verdiğimiz mücadelenin önünü kesmek ve bizim sesimizi kısmak için bir girişim yapılmış. Şimdi öğreniyorum ki; yeni bir yönetmelik hazırlanıyor. Yeni yönetmelik hazırlanıyorsa bu şirket burada ne arıyor? Bu şirket burada hangi koşullarda burası verildi? Tek isteğimiz var; bizi şeffaf bir şekilde bilgilendirin. Gaziemir’de yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı ve geleceği bizi ilgilendiriyor. Bugüne kadar bu atıkların nereden nasıl getirildiğinin üzerine bile gitmemiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama az bir süre kaldı, 14 Mayıs’ta önümüzde bir seçim var ve bu seçimde bir karar vereceğiz. Ya bu düzen böyle gidecek ya da değişecek. İnşallah 15 Mayıs’tan itibaren Türkiye, aydınlık bir geleceğe uyanacak ve bu alandaki nükleer atıkların temizlenmesi CHP iktidarında bizlere nasip olacak” diye konuştu.





VERİLEN SÖZLER TUTULMADI



Helil İnay Kınay ise “Bugün Çernobil’in yıldönümü. Bundan 37 yıl önce Çernobil nükleer felaketini yaşadık. Gaziemir’de de İzmir’in Çernobil’ini yaşadık. Tam 16 yıldır nereden geldiği belli olmayan, kimin tarafından hangi yollarla getirildiği öğrenilemeyen, kamuoyundan uzun süre saklanan, dönemin Çevre Bakanlığı’ndan lisans almış bir kurşun geri kazanım tesisinin bahçesindeki nükleer atıklarla birlikte yaşıyoruz. Gaziemirliler bu atıklarla yaşamaya mahkum edildi. Buranın temizlenmesi için mücadeleler yürüttük, her defasında ‘çözüm üretiyoruz’ denildi, sözler verildi ama bugün hala nükleer atıklarla beraber yaşıyoruz. Bu atıklarla ilgili soruların cevaplandırılmasını, bu atıkların temizlenmesini, bu alan temizlenirken çevreye ve doğaya zarar vermeden, mevzuata uygun bir süreç yürütülmesini istiyoruz. Bu iktidarın bunu yapmadığını biliyoruz ama tekrar hatırlatıyoruz. 14 Mayıs’ta bir seçim gerçekleştireceğiz, bu seçim yaşamımızın seçimi olacak. Bizler bugüne kadar mücadele ettiğimiz gibi 14 Mayıs’tan sonra çıktığımız yolda da Gaziemir için de ülkemizin her köşesindeki çevre sorunları için de gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.