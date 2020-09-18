Bergama'da granit ocağına tepki

Bergama Kozak Yaylası’nda faaliyete geçirilmek istenen granit ocağının ÇED süreci kapsamında; Okçular Köyü’nde yapılmak istenen ‘Halkın Katılım Toplantısı’ gelen tepkiler üzerine iptal edildi

Köylüler ve çevre gönüllüleriyle birlikte eyleme katılan CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Örgütlü mücadele bir kez daha doğanın talanını ve rantı yendi. Bergama’nın doğasını talana ve ranta teslim etmeyeceğiz” dedi.

Bergama Kozak Yaylası Okçular Köyü’nde bir şirket tarafından faaliyete geçirilmek istenen granit ocağının, ÇED süreci kapsamında yapılmak istenen ‘Halkın Katılım Toplantısı’ köylü ve çevre platformlarının yoğun tepkisi üzerine iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini köyün girişinde yolu kapatarak karşılayan çevre gönüllüleri ve köylüler, yetkililerin toplantının yapılacağı alana giriş yapmalarına izin vermedi. Köylülerin ve çevre gönüllülerinin yoğun tepkilerinin ardından toplantı yapılamadı.

Gerçekleşen eyleme katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Örgütlü mücadele bir kez daha doğanın talanını ve rantı yendi” ifadelerini kullandı.

Ranta ve talana teslim etmeyeceğiz

Kozak Yaylası Okçular Köyü civarında granit ocağı sayısının sürekli arttığını belirten Polat, “Ülkemizde çam fıstığı üretiminin yüzde 80’ı bu bölgede yapılıyor ve her geçen gün üretimde düşüş yaşanıyor. Sürekli uyarıyoruz, Bergama’nın doğasını talana ve ranta teslim etmeyeceğiz. Köylülerimiz ve çevre gönüllülerimizle birlikte bir kez daha örgütlü mücadelenin rantı ve talanı yenebileceğini gösterdik. Çevre davalarından çekilen Bergama Belediyesi bu bölgede yaşayan yurttaşlarımıza ve gelecek nesillere ihanet etti. Oluşacak çevre zararının farkında olmayan bir belediye, sadece sermayeye çalışır. Bergama’nın sahipsiz olmadığını köylülerimiz ve çevre gönüllülerimizle gösterdik. Bergama Belediyesi’nin çevre davalarından çekilmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer bütün çevre davalarına müdahil olup halktan yana tavır alacaktır” dedi.

