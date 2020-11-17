Bergama'da hava kirliliği son buluyor

Her kış hava kirliliğini yoğun bir şekilde yaşan, özellikle akşam saatlerinde is kokusu ve kirli hava ile karşı karşıya kalan Bergama, doğalgazın yaygınlaşmaya başlamasıyla bu çileden kurtulmaya başladı.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, "2021 yılı sonuna kadar ilçemizin büyük bir bölümünde hemşehrilerimiz doğalgaz kullanmaya, hava kirliliği yaşamadan konforlu ısınmaya başlayacak” dedi. Doğalgazın Bergama'da yaygınlaşması ve ilçe genelinde herkesin rahatlıkla ulaşabilmesi için vatandaşlara söz veren Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun bu vaadi her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Başkan Koştu’nun girişimleri neticesinde Doğalgaz çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar tamamlanacak

Göreve geldikleri günden beri Doğalgazla ilgili çalışmaların takipçisi olduklarına dikkat çeken Başkan Koştu, “Doğalgazın ilçemizin her cadde ve sokağına girmesini vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediklerini biliyoruz. 2021 yılı sonuna kadar Bergama’mızın tamamına yakınında doğalgaz çalışmaları tamamlanacak. Her bir vatandaşımız hava kirliliği yaşamadan, konforlu bir şekilde ısınmaya başlayacak. Hemşerilerimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.