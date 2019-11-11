Binlerce fidan  toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Menderes'e bağlı Orhanlı Mahallesindeki ağaçlandırma sahasında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Milli Ağaçlandırma Günü '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası kapsamında İzmir'de fidanlar toprakla buluştu.

Muğla'nın Datça ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte, 10 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu. Datça'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için 2 ayrı noktada fidan dikim etkinliği düzenlendi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar'ın da yer aldığı 2 bin kişi etkinliğe katıldı. Cumalı Mahallesi Palamutbükü mevkisinde geçen Haziran ayında çıkan yangında kül olan 22 hektar alana, 2 bin harnup ve 4 bin kızılçam olmak üzere 6 bin fidan dikildi. Gebekum mevkisindeki ikinci programda ise, 23 dönüm alana, 3 bini harnup olmak üzere lavanta, erguvan, menengiç, defne, zakkum ve biberiye gibi gelir getirici tür bitkilerden oluşan 4 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Çanakkale'de 205 bin fidan

Çanakkale'de, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 41 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluştu. Merkeze bağlı Kemel köyünde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Orman Bölge Müdür Enver Demirci, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Fidan dikim etkinliği, Çanakkale Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi. 'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen bu büyük organizasyona Çanakkale ili olarak 41 ayrı lokasyonda, 205 bin fidan dikerek katıldıklarını belirten Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "İçinde bulunduğumuz bu lokasyon 8 bin kızılçam, 2 bin servi olmak üzere toplam 10 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Yaban hayatın koruyucuları

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise "Ormanlarımız bir ülkenin akciğerleri, en büyük zenginlik kaynaklarıdır. Ormanlarımız yaşam kaynağımızı oluşturan ve bize her şeyi sağlayan toprağın bekçileridir. Diğer taraftan yaşamımızı değerli kılan, yaban hayatının da yegane koruyucusudur. Yurdumuzun süsü, güzelliği ve berektidir ormanlarımız. Bizim için orman hava, su, ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynakların en başında gelmekte" diye konuştu.

Uşak'ta 27 noktada dikim

Uşak'ta 100 bin fidan toprakla buluştu. Banaz Meslek Yüksek Okulu'nda yapılan törenle başlayan fidan dikimi 27 noktada eş zamanlı yapıldı. Programın açılışında konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, fidan dikim etkinliğinin 81 ilde eş zamanlı yapıldığını söyledi. Toplumun her kesiminden insanın bu etkinliğe katıldığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin ağaç servetini çoğaltmak, çevre değerlerini korumak ve toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak maksadıyla bugün saat 11.11'de toplumun bütün kesimleriyle birlikte bir dünya rekoruna koşuyoruz. Uşak'ta 27 farklı konumda 100 bin, 81 ilde 2023 noktada toplam 11 milyon fidanı 3 saat içinde toprağa kavuşturacağız. Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden herkesin kampanyaya teveccüh göstermesi bizleri çok memnun etti. Halkımızın ağaç ve orman sevgisiyle çevreye olan duyarlılığını görmek son derece mutluluk verici bir durum. Bugün tarih, saat ve dakikanın 11'i göstermesiyle birlikte 11 milyon fidan, 3 saat içinde ülke genelinde dikilmiş olacak."

Efeler fidan dikti

Aydın'da 100 bin fidan dikildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliği çerçevesinde saat 11.11'de başlatılan fidan dikim etkinlikleri başladı. Tüm Türkiye'de eş zamanlı başlatılan etkinliklerden biri de Aydın'ın Efeler ilçesinde yapıldı. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte 100 bin fidan toprakla buluşturuldu. Efe kıyafeti giyen bazı vatandaşlar da etkinliğe katılarak fidan dikti.



Protokol ve öğrenciler birlikte dikti

Kütahya'da 250 bin fidan dikildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliği çerçevesinde saat 11.11'de başlatılan fidan dikim etkinlikleri başladı. Protokol üyelerinin yanı sıra öğrenci ve halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte 250 bin fidan toprakla buluşturuldu.



