Bisiklet yolu işgal altında

Bisikletliler kendi yollarında her pedal çevirdiklerinde sorunla boğuşuyor. Bisiklet kullanımının sıklaşması ve bilinçsizlik nedeniyle kazalar sıklaştı. Katlanabilir Bisiklet Derneği Başkanı Tuncay Efe, 'İnsanlarımız biraz daha saygı gösterse ve bu bisiklet için ayrılan alanlar arttırılsa bence kaza ve çatışmaların önüne geçilebilir' dedi.

Çevreci ve trafiğe alternatif bir çözüm olması nedeniyle son dönemlerde İzmir'de bisiklet kullanımı sıklaşırken bisiklete olan talep ile birlikte yayaların bisiklet yolunu işgali ya da araçların bisikletlileri fark etmemesi nedeniyle oluşan kazalar arttı. Bisikleti sadece bir hafta sonu gezintisi olarak görmeden yaşamın bir parçası haline getiren bisiklet tutkunları ise fark edilip sorunların çözülmesini istiyor.

Bilinçli bisiklet kullanımı

Bisikletin son dönemlerde alternatif bir ulaşım aracı olarak görülmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilmeye başlandı. Yaşanan artış nedeniyle bisiklet yolunu kullanan bisikletliler sıkça kendi yürüyüş alanını kullanmayan yayaların yolu işgal etmesi nedeniyle çeşitli kazalar yaşamaya başladı. Bilinçli bisiklet kullanımını tercih eden sürücüler için kask, eldiven, dizlik gibi önlemler bilincin değişmemesi nedeniyle kazalara ve hasara çözüm olmuyor. Bu yaşanan kullanım artışına ve kazalara rağmen yetkililer tarafından önlem alınmaması yeni kazalara ve sorunlara davetiye çıkarıyor.

Tedbirler yeterli değil

Önceki dönemlerde Belediye'nin bisikletli zabıtaları ve Emniyetin Beyaz Kırlangıç isimli bisikletli birimleri bisikletlilerin güvenliği için çaba gösterirken sebebi bilinmeyen bir nedenle aktifliğini yitirerek bisikletlileri sorunlar ile baş başa bıraktı.

Bisiklet yolu Gar'a kadar uzatılsın

İZBAN'ı kullanan bisikletliler için Alsancak Limanı'nda son bulan bisiklet yolu güvenli ulaşım konusunda sıkıntı yaratıyor. Fark edilmek istediklerini belirten vatandaşlar bisiklet yolunun Gar'a kadar uzatılması talebinde bulunuyor. İZBAN, metro ve vapurlara saat sınırı olmadan bisiklet alınması ise kullanıcılar tarafından olumlu karşılanıyor.

İzmir Katlanabilir Bisiklet Derneği Başkanı Tuncay Efe, Uçkuyular'dan Alsancak'a kadar uzanan bisiklet yolunun yayalar tarafından işgal edildiğini bu nedenle sıkça kazalar yaşandığını belirtti.

Eski aktifliklerini yitirdiler

Emniyet ve belediyenin bisikletli ekiplerinin bir dönem kolaylık sağladığını belirten Efe, "Aslında Belediye'nin bisikletli zabıtası ve Emniyet'in Beyaz Kırlangıçları direkt bizim için sokaklarda gezmiyorlardı ama sürekli bisiklet üzerinde oldukları için bizim sorunlarımızı en az bizim kadar belki daha fazla anlayıp sorunlarımızı tespit edep müdahale edebiliyorlardı. Ama bisiklet kullanımı arttıkça onları göremez olduk. Eski aktifliklerini yitirdiler" dedi.

Sahil kenarını tercih etmiyorlar

Bisikletlilerin bazı durumlarda ana yolu tercih etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Efe, şöyle konuştu: "Genellikle bisiklet yolunu tercih ediyoruz. Ancak orası yayalar tarafından işgal edilmiş durumda. Sabah spor için koşuya çıkan ya da çocuklarıyla bir sahil yürüyüşü yapmak isteyen kişiler bu yolu tercih ediyor. Sebebini anlayamıyorum. Çocuklarını tehlikeye sürüklüyorlar. Bu kabul edilemez. Ayrıca yayalara ayrılmış yol çok daha güzel. Sahil kenarından deniz havası alarak yürümek varken neden insanlar bisiklet yolunu tercih edip kendilerini ve bizi risk altına alıyorlar ki? Bisiklet yolumuz bittiği zaman ya da ulaşmak istediğimiz yere araçların yanından gitmek istediğimizde mazgallar ile karşılaşıyoruz. Araları çok açık mazgallar bisikletli için kazaya neden oluyor. Mazgal aralarına demir parçaları kaynatılsa çok basit bir şekilde bu soruna çözüm getirilebilir."

Biraz saygıya ihtiyacımız var

Efe, limanda biten bisiklet yolunun Alsancak Gar'a uzaması gerektiğini ifade ederek, "Tüm bisikletçiler İZBAN'ı aktif olarak kullanıyoruz. Ön ve Arka vagonda bisikletliler için ayrılan bir alan var ama bunun daha da genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Akşam iş çıkışlarında kalabalıktan dolayı zorluk çekiyoruz. İnsanlarımız biraz daha saygı gösterse ve bu bisiklet için ayrılan alanlar arttırılsa bence bisiklete olan talep daha da artabilir" ifadelerini kullandı.

Ben de kaza yaptım

İşe sürekli biskletiyle giden Ilgın Karık, "Yıllardır işe bisikletimle gidiyorum. Bu nedenle bisiklet yolunu sıkça kullanıyorum. Benim için hayatımın bir parçası ama sürekli tehlike altındayız. Canımızı kalkan yapmak istemiyoruz. Ben kaç defa kaza tehlikesi atlattım. Hatta bisiklet yolunda yürüyen bir yayaya çarptım. Bu bilinçsizlik devam ettikçe bu tarz şeyler her zaman olacak." diye konuştu.

Kelle pedalda gidiyoruz

Okula giderken bisiklet kullanmayı tercih ettiğini belirten Ferdi Kartal, şunları söyledi: "Yıllardır okula bisikletimle gidiyorum. Bazı zamanlar bisiklet yolunu kullanmak yayalar yüzünden mümkün olmuyor. Bisikletten inip bisiklet yolunda elime bisikleti alarak yürümek zorunda kalıyorum. Kendime ben mi onu taşıyacağım o mu beni taşıyacak diye soruyorum. Ne kadar kask, eldiven, dizlikte taksak düştüğümüz zaman bir yere kadar yeterli geliyor. Sonuçta araba gibi emniyetli bir ulaşım aracı değil. Biz tabiri caizse kelle pedalda gidiyoruz. İnsanlar ne olur bizi fark etsin."