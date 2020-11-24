Boğaz'da eşsiz sis manzarası

Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na gelenler, boğazda sisin oluşturduğu eşsiz manzaraya hayran kaldı. Kimi bu eşsiz manzarayı cep telefonu ile ölümsüzleştirirken kimi de balık tutmayı tercih etti.

Boğaz'da eşsiz sis manzarası
24 Kasım 2020 Salı 11:56

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde oluşan sis eşsiz manzaralar oluşturdu. Denizin üzerinde oluşan sis bulutu boğazın güzelliğini ortaya çıkardı. Oluşan sis bulutunda 15 Temmuz Köprüsü adeta görünmez hale geldi. Bazıları sahilde spor yaparken bazıları da cep telefonu ile bu manzarayı ölümsüzleştirdi.

Artvin'de sonbahar

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı, Karçal Dağı eteklerinde bulunan ve UNESCO'nun koruması altındaki Macahel bölgesinde etkili olan sis ve kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Borçka ilçesinde yer alan, UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Macahel, doğası ve endemik bitkileriyle kendisine hayran bırakıyor. Borçka ilçesindeki Gürcistan sınırında bulunan bin 900 rakımlı Macahel bölgesinde etkili olan sis ve kar yağışı görsel bir şölen sunuyor. Sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararması, dağların zirvesini kapatan sis bulutları ve kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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