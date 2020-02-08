Bozdağlar'da kar mücadelesi

Ödemiş'in yüksek kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası Ödemiş Belediyesi alarma geçti. Dağlık kesimlerde yer yer yarım metreyi geçen karla birlikte Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde yolların açık tutulması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın Ödemiş'in yüksek kesimlerinde kendisini yoğun kar yağışı ile göstermesi sonrası Ödemiş Belediyesi alarma geçti. Kriz Masası vatandaşların çağrılarına yanıt verirken dağlık kesimlerde yer yer yarım metreyi geçen karla birlikte Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde yolların açık tutulması için yoğun çaba sarf ediliyor. Ödemiş'in yaylalarında kartpostalları andıran görüntüler ortaya çıkartan kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını gece-gündüz sürdüren Ödemiş Belediyesi ekipleri, Perşembe gecesi ilerleyen saatlere kadar Gölcük Yaylası ve Bozdağ Mahallesi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hem Bozdağlar hem de Aydın Dağları üzerinde kar mücadelesi devam etti. Ödemiş merkez-Gölcük yolu, Gölcük Yaylası mahalle içi yollar, Gölcük-Boğaz Mevkii yolu, Tekke-Kırkoluk yolu, Bozdağ Mahalle içi yollar ve Bozdağ-Kayak Merkezi yolunun yanı sıra Subatan-Artıcak bölgesinde de bir ekip görevlendirildi. Aydın Dağları üzerinde kar yağışından nasibini alan Ovacık Yaylası ile Bıçakçı Mahallesi yollarını açık tutmak üzere bölgeye greyder yönlendirildi. Hafta sonu tatillerinde çevre il ve ilçelerden ziyaretçi akınına uğrayan Bozdağ ve Gölcük yaylalarında ulaşımın sorunsuz şekilde devam etmesi için Ödemiş Belediyesi ekipleri hazır bekletiliyor. Çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sürdürülüyor.

Kınık'ta gece kar mesaisi

İzmir'in Kınık ilçesinin yüksek kesimlerinde önceki gün Sakşam saatlerinde başlayan kar yağışının yüksek kesimlerdeki mahallelerde hayatı olumsuz etkilenmesi üzerine harekete geçen Kınık Belediyesi ekipleri ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan ve kar Örtülü Köseler, Mustaklar, Kodukburnu mahallelerinde 1 Greyder ve 1 Tuz aracıyla çalışmalara başladı. Ekipler sabaha kadar çalışarak kapanan yolları kar küremesi yapıp tuzlama çalışmaları yaparak vatandaşların kar yağışından en az şekilde etkilenmesini sağladı. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer yaptığı açıklamada, 'Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışından vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Belediyemiz şantiyesinden 1 Greyder ve tuz aracıyla yolları sabaha kadar çalışarak açık tutmayı sağladık' dedi.