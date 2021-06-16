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Bu çöplerin hepsi denizden çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinde plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı

Bu çöplerin hepsi denizden çıktı!
16 Haziran 2021 Çarşamba 14:30

Bodrum Belediyesince Turgutreis Limanı ve kıyıda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden araç lastikleri, plastik, cam ve metal olmak üzere yarım tona yakın atık toplandı.

Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince ayrıştırılarak götürüldü. Etkinliğe bazı öğrenciler ve vatandaşlar da kıyıdan yaptığı temizlik çalışmasıyla destek verdi. Bazı vatandaşlar çöplerin denize atılmasına tepki gösterdi.

Temizlik çalışması drone ile davadan, sualtı kamerasıyla de deniz dibinden görüntülendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #bodrum #deniz #deniz çöp
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