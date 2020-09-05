Buca'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Buca'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
05 Eylül 2020 Cumartesi 12:52

Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesi civarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 helikopter ve 8 arazözle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, ihbar üzerine plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu. Aracın bagajında mangal malzemeleri tespit eden polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

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