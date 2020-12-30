Buca’nın ağaçlarına kış bakımı

Buca Belediyesi sertleşen kış aylarıyla birlikte park, bahçe ve sokaklardaki ağaçlarda budama çalışması başlattı. Öncelikli olarak risk yaratabilecek noktalarda yürütülen budama çalışmaları, kış mevsiminin son bulacağı mart ayına kadar programlı bir şekilde devam edecek.

Daha güzel ve daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sokaklarda budama çalışmalarına hız verdi. Buca’nın 47 mahallesinde bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, konutlara yakın olan bölümlerde elektrik tellerine kadar ulaşan ve risk yaratan ağaçlar için TEDAŞ ekipleriyle koordineli olarak budama işlemini gerçekleştirdi. Ekipler, kentteki park ve bahçeler başta olmak üzere vinçler eşliğinde ağaçların dallarını budarken bir yandan da çim biçme gibi mevsimlik çalışmaları gerçekleştirdi. Buca genelinde ihtiyaç duyulan muhtelif noktalarda budama çalışmaları, kışın sona ereceği mart ayına kadar programlı bir şekilde devam edecek.