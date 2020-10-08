'Cennet' için imdat çağrısı

Akademik kariyerinin 36 yılını İzmir Kuş Cenneti için harcayan Prof. Dr. Mehmet Sıkı, sosyal medya hasabından İzmir Kuş Cenneti'nin tatlısu ortamı olan Uçak Tavası'nın kurumuş ve tuzla kaplanmış halini paylaşarak, "Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Genel müdürlük ihya mı etmiş, imha mı etmiş! Takdir sizlerin, saygılarımla." dedi

Hüseyin Çatal - Akademik kariyerinin 36 yılını İzmir Kuş Cenneti için harcayan Prof. Dr. Mehmet Sıkı, sosyal medya hasabından, iki fotoğraf paylaşarak, "İzmir Kuş Cenneti tatlısu ortamı olan Uçak Tavası'nın 2016 yılı ve 2020 yılındaki (kurumuş ve tuz tutmuş hali) durumu! 2 yılda getirilen durumunu Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Genel müdürlük ihya mı etmiş, imha mı etmiş! Takdir sizlerin, saygılarımla." dedi. Prof. Dr. Mehmet Sıkı, Milli Parklar Müdürlüğünün DSİ ile yaptığı su kaynaklarının korunması protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini açıklayıp, bunun ciddi sorunlara neden olacağını açıklamıştı. Ne yazık ki Prof. Dr. Sıkı haklı çıktı. Kuş Cenneti’ndeki kuşlar için hayati öneme sahip sazlıklar kurudu. Sıkı, “Bu tablo, benim ve bütün canlıların imdat çığlığıdır. İzmir Kuş Cenneti 38 yıldır hiç bu kadar kötü olmadı.” diyerek yetkililere çağrı yaptı.

Tuz tavası haline geldi

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği görevinden 2 yıl önce emekli olan Prof. Dr. Sıkı, Milli Parklar Müdürlüğünün DSİ ile yaptığı su kaynaklarının korunması ve arızalarının giderilmesi protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini vurgulayıp, bu durumun çok ciddi sakıncalara neden olacağını hatırlatmıştı. Ne yazık ki iki kurum anlaşamayınca korkulan oldu. Bölgede kuşlar için hayati öneme sahip sazlıklardaki sular kurudu. İzmir Kuş Cenneti’nde Poyraz Tepe’den çekilen görüntülerde su kaybının oluşturduğu acı tablonun açıkça görüldüğünü belirten Prof. Sıkı, “Sazlıklarda ve ‘Uçak tavası’ dediğimiz alanda bir damla tatlı su olmadığı görülüyor. Burası adeta bir tuz tavası haline gelmiş. 2014 sonbaharında buradaki tatlı suyun fazlasını biz denize ve Homa Dalyanı’na veriyorduk. İzmir kuş cenneti 38 yıldan beri hiç bu kadar kötü olmadı. İzmir Kuş Cenneti Birliği’ni fesih ettiğinde ‘Bakanlık olarak burayı daha iyi yöneteceğiz ve ihya edeceğiz’ diyen Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, iş işten geçmeden göreve davet ediyorum. İptal edilen protokoller yeniden yapılmalı. Bu İzmir Kuş Cenneti’nde yaşayan bütün canlıların ve benim imdat çığlığımdır. Göz göre göre buradaki ekolojik hayatın ölümünü herkes seyrediyor. Durum çok vahim.” dedi.

Çok çaba harcadık

Kuş Cenneti’nin dünyanın en özel sulak alanlarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Sıkı, “Biz yıllarca bu özel alanın susuzluk riskine girmemesi için çaba harcadık. DSİ İkinci Bölge Müdürlüğüne Süzbeyli Pompa İstasyonu’nu yaptırdık. Sonra bu pompa istasyonu yer altına alındı. Daha sonra da Maltepe Pompa İstasyonu’nu devreye aldırdık. Bu hatların bakımı ve kaynakların korunması için Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile DSİ İkinci Bölge Müdürlüğü arazında protokol imzalandı. Kuş Cenneti’nin suyu garanti altına alındı. DSİ gerekli tamiratları yapıp faturaları Milli Parklar Müdürlüğü’ne gönderiyordu. Ancak geçen Haziran ayında bu protokolün Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’nce tek taraflı olarak iptal edildiğini öğrendik.” dedi.

Yok oluyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İzmir Kuş Cenneti'nin korunmasını üstlenen, İzmir Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) ile olan protokolünü 2017 yılında feshetmişti. Birliğin kağıt üzerinde hala var olduğunu ve Kuş Cenneti'ne, İZKUŞ korumasında olduğu zamanlarda hak ettiği önemin verildiğini belirten Prof. Dr. Sıkı, İZKUŞ üyesi olan İzmir Büyükşehir, Karşıyaka, Çiğli, Menemen ve Foça belediyeleri de çağrı yaptı. Sıkı, "İZKUŞ döneminde o günkü beledeyi Başkanı Aziz Kocaoğlu ile çok yakın çalışıyorduk. Sorun olduğunda hemen müdehale edibiliyorduk. Bu yıl Cennet'te 18 bin yavru doğdu. Sazlıkların da yandığı yönünde bilgi aldım. Orada yaşam alanı yok olan tilki gibi canlılar ovaya kaçtı. İzmirin önemli bir değeri göz göre göre yok oluyor. Bu benim ve Kuş Cenneti'nde yaşayan bütün canlıların imdat çığlığıdır." dedi. Başkan Tunç Soyer'in de İZKUŞ'u tekrar canlandırma çabası olduğunu bilirten Sıkı, "Pandemi dönemi öncesi belediyeden yetkililerle bazı görüşmeler yaptık. Ama araya pandemi girince takrar görüşemedik. Birlik üyesi belediye başkanlarımızın Cennet'i kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. İzmir Kuş Cenneti'ni koruyup canlandıralım. Cennet elden gidiyor." diye konuştu.

Kitabında da dikkat çekti

“İzmir Kuş Cenneti’ni yaşatma Mücadelesi” adıyla 36 yıllık deneyimlerini kitap haline de getiren Prof. Sıkı kaygılarını burada da dile getirdi. Gediz Ana Nehri’nden alınan suyun Maltepe DSİ ana kanalına oradan da 7 kilometre sonra Kuş Cenneti’nin kuzeydoğusundaki sazlıklara aktarıldığı bilgisi veriliyor. Bu sistemle gerek sulama mevsiminde gerekse ihtiyaç duyulan zamanlarda su alınabildiği belirtiliyor. Şimdi protokolün iptali ile tüm bu sistemin tehlikeye girdiği ifade ediliyor.