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Çevreyi kirleten 64 tesise 17 milyon 77 bin lira ceza

Tekirdağ'da, yılın ilk çeyreğinde, çevreyi kirleten 64 tesise 17 milyon 77 bin lira idari para cezası uygulandı.

Çevreyi kirleten 64 tesise 17 milyon 77 bin lira ceza
11 Nisan 2023 Salı 16:54

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3 ayda çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete esas ya da planlı olarak mesai içi ve mesai dışı saatlerde 378 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 64 tesise gerekli cezaların uygulandığı ifade edilen açıklamada, "15'i su kirliliği, 16'sı hava kirliliği, 21'i atık, 5'i ÇED, 5'i toprak kirliliği, biri egzoz ve birisi de sıfır atık konularında olmak üzere 64 tesise toplam 17 milyon 77 bin lira idari para cezası uygulanmış olup ayrıca 13 adet tesis için de faaliyet durdurma kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ceza #çevre #denetim #tekirdağ
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