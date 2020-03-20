Çiçekli ağaçta kar güzelliği

Afyonkarahisar'da, geçen hafta sıcak havanın etkisiyle çiçek açan ağaçlar, bu hafta kar yağışı ile beyaza büründü. Meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzerini kaplayan kar, görsel şölen oluşturdu.

Çiçekli ağaçta kar güzelliği
20 Mart 2020 Cuma 13:29

Sandıklı'da, geçen hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla bazı ağaçlar çiçek açtı. Bu hafta başı itibarıyla ilçede soğuk hava etkili olmaya başladı. Sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düştüğü ilçede kar yağışı görüldü. Karın yağmasıyla birlikte ilçede kiraz ve erik gibi meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler, güzel manzaralar oluşturdu. Üreticiler ise yağan karın meyve ağaçlarına zarar vereceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.

Önceki Haber
100 milyon çiçek çöpe gidecek
Sonraki Haber
Çiçekli ağaçta kar güzelliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.