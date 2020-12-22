Çiğli’yi heyelan vurdu

Çiğli Güzeltepe ve Şirintepe mahalleleri sınırında yağıştan kaynaklı meydana gelen heyelan nedeniyle 33 ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Geçtiğimiz günlerde yağan yağmur nedeniyle evleri toprak kayması sonucu zarar gören mahalle sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere seslenerek, “Ölüm mü olması gerek? Sesimizi duyun” dedi. İmar Barışı’ndan faydalandıklarını ifade eden mahalle sakinleri, bakanlık veya belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projelerinden yararlanmak istediklerini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Çiğli İlçe Başkanı Hasan Mert Özcan ve ilçe yöneticileri ile birlikte heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Sertel’e Çiğli Güzeltepe Mahallesi Muhtarı Erkan Yılmaz ve Şirintepe Mahallesi Muhtarı Binali Koçak da eşlik etti.

Heyet gönderilsin

Evleri kullanılamaz hale gelen ve yıkılma tehlikesi altında olan vatandaşlarla görüşen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi derhal müdahale etmeli ve bu evlerde yaşayan 200’den fazla vatandaşımızın canlarına zarar gelmeden evlerini boşaltmalarına öncülük etmelidir. Aksi takdirde ilk yağmurda bu evler tamamen yıkılabilir ve can kayıpları olur” dedi. Bölgeye bakanlık ve belediye ekiplerinden oluşan bir heyetin gönderilmesi gerektiğini ifade eden Atila Sertel, şunları söyledi: Bölgede muhtarlarımız ve ilçe başkanımızla birlikte incelemede bulundum. Kimi ev tamamen kullanılamaz halde. Kimisinin de temeli oyulmuş ve en ufak bir olayda çökecek izlenimi var. İnsanlar burada ölümle burun buruna yaşıyor. Hepsi tedirgin ve korku içinde. Kendilerine uzanacak eli bekliyorlar. Bölgeye bir heyet gönderilirse mahalle sakinlerinin isyanına hak vereceklerdir. Şiddetli bir yağmurda veya küçük çaplı bir depremde bu evlerin ayakta durması zor. İnsanlar gidecek yerleri olmadığı için canlarını hiçe sayarak mecburen oturuyorlar. Bu vatandaşlarımızın depremde zarar görenler gibi geçici barınma yerlerine taşınmaları sağlanmalı. Zeminden dolayı aynı yerde ev yapmak mümkün olmayabilir o nedenle başka bir bölgeye yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarından yararlanmaları sağlanmalıdır. 200’den fazla vatandaşın yaşadığı 33 haneden söz ediyoruz. Bu vatandaşlarımız ihmalin kurbanı olmadan bir an önce gerekli adımlar atılmalıdır.

