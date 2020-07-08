Çitlembik Deresi’nde taşkına karşı önlem

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ani ve şiddetli yağışlarda taşarak Karabağlar ilçesinde sorun yaşanmasına neden olan Çitlembik Deresi’nde çalışma başlattı. İki ay sürecek çalışmalar kapsamında dere kesiti genişletilerek taşkınların önüne geçilecek.

Çitlembik Deresi’nde taşkına karşı önlem
08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:09

İZSU Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışların yarattığı sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İZSU ekipleri geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağmurlar sırasında taşarak özellikle Karabağlar ilçesinde bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkileyen Çitlembik Deresi’ne çözüm üretiyor. Bölgede yapılan incelemelerde, ilçede yaşanan taşkın sorununun, Çitlembik Deresi’nin Yeşillik Caddesi ile kesiştiği noktada debisinin artması ve köprü altındaki daralma nedeniyle meydana geldiği tespit edildi.

Genişletilecek

İZSU Genel Müdürlüğü çalışmalar kapsamında öncelikle derenin Yeşillik Caddesi ile kesiştiği noktada bulunan köprü altında genişletme yapacak. Dere tabanının genişletilmesi çalışmaları sırasında tüm mevcut altyapı durumu detaylıca değerlendirilerek, köprü altından geçen taşıyıcı boru hattının da genişletilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Karabağlar’da şiddetli yağışlarda yaşanan ve hayatı olumsuz etkileyen taşkın sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Önceki Haber
Bir yılda 11 bin 500 can dost tedavi edildi
Sonraki Haber
Çiğli’de işlemler CRM ile hızlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.