Çitlembik Deresi’nde taşkına karşı önlem

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ani ve şiddetli yağışlarda taşarak Karabağlar ilçesinde sorun yaşanmasına neden olan Çitlembik Deresi’nde çalışma başlattı. İki ay sürecek çalışmalar kapsamında dere kesiti genişletilerek taşkınların önüne geçilecek.

İZSU Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışların yarattığı sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İZSU ekipleri geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağmurlar sırasında taşarak özellikle Karabağlar ilçesinde bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkileyen Çitlembik Deresi’ne çözüm üretiyor. Bölgede yapılan incelemelerde, ilçede yaşanan taşkın sorununun, Çitlembik Deresi’nin Yeşillik Caddesi ile kesiştiği noktada debisinin artması ve köprü altındaki daralma nedeniyle meydana geldiği tespit edildi.

Genişletilecek

İZSU Genel Müdürlüğü çalışmalar kapsamında öncelikle derenin Yeşillik Caddesi ile kesiştiği noktada bulunan köprü altında genişletme yapacak. Dere tabanının genişletilmesi çalışmaları sırasında tüm mevcut altyapı durumu detaylıca değerlendirilerek, köprü altından geçen taşıyıcı boru hattının da genişletilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Karabağlar’da şiddetli yağışlarda yaşanan ve hayatı olumsuz etkileyen taşkın sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak.