Çöpten elektrik üretecek tesise ÇED onayı

Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinin evsel atıklarından elektrik üretecek tesis için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ninhazırladığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna onay geldi.

Bu yıl hizmete alınması planlanan tesiste, hem elektrik elde edilecek hem de üretilen kompost toprak iyileştirici olarak kullanılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama’da 2011 yılında hizmete aldığı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi alanını iyileştirmek, çöpleri geri dönüştürmek ve atıklardan elektrik üreten bir tesis kurmak için hazırladığı Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi projesine onay geldi. Proje için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı. 16 Nisan'da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) ön lisans alınmıştı.

Doğaya zarar vermeyecek

Dört ilçenin evsel atığının değerlendirileceği Bergama Katı Atık Yönetim Tesisi ile mekanik ayırma ünitesinde ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm sektörüne hammadde sağlayacak. Biyometanizasyon ünitesine yönlendirilen organik atıklardan enerjinin yanı sıratoprak iyileştirici olarak kullanılmak üzerekompost elde edilecek.

Çöpten elektrik üretecek

Ayrıştırma ve biyometanizasyon ünitelerinde işlenemeyen atıklar ise düzenli depolama bölmelerinde bekletilecek. Depolama alanında oluşan metan gazı ile biyometanizasyon reaktörlerinden gelen metan gazı arıtılarak gaz motorlarına yönlendirilecek. Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi'nde üretilen elektrik enerjisi,hem tesiste kullanılacak hem de doğrudan dağıtım şebekesine aktarılacak. Tesis yaklaşık 14 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak.



