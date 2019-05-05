Denizler temiz, orkinoslar özgür olsun

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve partisinin komisyon sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, mahkemenin kaldırılmasına hükmettiği ancak kararın uygulanmadığı balık çiftliklerini TBMM gündemine taşıdı. Bakan, 'Mahkeme kararı uygulansın; denizler temiz, orkinoslar özgür kalsın' dedi

Seferihisar ve Urla sınırlarında bulunan orkinos çiftliğinin kapatılması için İzmirli çevreciler tarafından açılan davalar kazanıldı ve mahkeme, 10 No'lu su ürünleri yetiştiriciliği alanında bulunan 8 kafes ile faaliyetini sürdüren çiftliğin kaldırılmasına hükmetti.

Kaymakamlık, geçen ağustos ayının hasat zamanı olduğunu ve hasadın ardından kafeslerin kaldırılacağını belirtmiş olsa da aradan geçen 8 aya rağmen çiftlik hala kaldırılmadı.

Mahkeme kararlarını uygulanmadığı gibi Sığacık Koyu'nda bulunan orkinos çiftliğinin, Urla'nın Demircili Koyu'nda belirlenen 39 bin 200 metrekarelik alana taşınması için ÇED dosyası hazırlandı.

Tesisin kurulması için Aralık 2018'de Demircili Mahallesi'nde halkın katılım toplantısı düzenlendi fakat vatandaşların tepkisi üzerine, yetkililer toplantıyı yapamadan köyden ayrıldı.

Mahallede gerginlik

Geçtiğimiz günlerde aynı proje için bir kez daha halkın katılım toplantısı düzenlenmek istedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile şirket yetkilileri, bir kez daha halkın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar tarafından slogan ve alkışlarla protesto edilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile şirket yetkililerinin firmanın mahallede yaşamayan farklı kişileri getirerek onlarla toplantı yapmak istediği ileri sürüldü. Çevre Komisyonu Üyesi ve partisinin komisyon sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı ile İçişleri Bakanı'na sorular soran CHP'li Bakan, balık çiftlikleriyle ilgili detayları ve mahkeme kararının neden uygulanmadığını irdeledi.

'Denizler rant kapısı değil!'

CHP'li Bakan, "Kazanılmış bir dava, mahkeme tarafından verilmiş bir hüküm var. Fakat mahkeme kararı uygulanmıyor! Mahkeme kararı uygulanmalı, bu kararı uygulamayanlar tespit edilmeli ve haklarında gereken işlem yapılmalıdır. Denizler rant kapısı değildir. Koylarımızı kirlettirmeyecek, denizlerimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Mahkeme kararı uygulansın; denizler temiz, orkinoslar özgür kalsın!" diye konuştu.

Süreç neden tekrar başladı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sorular:

1 - Turizm alanında bulunan, özel bir koy olan, vatandaşların denize girdiği, ayrıca birinci derecede arkeolojik sit alanı olan, toplamda 15 iptal davasının açılıp kazanıldığı bir bölgede tekrar tekrar balık çiftliği konusunda ÇED sürecinin başlatılmasının sebebi nedir?

2 - Mahkemenin '10 No'lu su ürünleri yetiştiriciliği alanında bulunan 8 kafes ile faaliyetini sürdüren çiftliğin kaldırılması' kararına ve kaymakamlığın geçen ağustos ayının hasat zamanı olduğu ve hasadın ardından kafeslerin kaldırılacağı açıklamasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen mahkeme kararı neden hala uygulanmamış, balık çiftliği neden hala kaldırılmamıştır?

3 - Mahkeme kararını uygulamayanlar tespit edilerek hakkında 'görevi kötüye kullanma'dan işlem başlatılacak mıdır?

4 - Ülkemizde 2019 Nisan itibariyle faaliyette olan kaç balık çiftliği vardır?

5 - Faaliyetteki balık çiftliklerinin bulunduğu yerlerde kıyılara, denizlere, deniz canlılarına ve ekosisteme etkileri, verdiği zararların ve sebep oldukları kirliliğin tespitine dair Bakanlığınız bünyesinde hali hazırda yürütülmekte olan bilimsel çalışmalar var mıdır? Varsa, bu çalışmaların sonuçlarının detayları ve/veya verileri nelerdir? Bakanlığınız bünyesinde hali hazırda yürütülmekte olan bilimsel çalışmalar yoksa, neden yoktur?

Denetimler nasıl yapılıyor?

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular:

1 - Ülkemizde hali hazırda faaliyette olan balık çiftliklerinin denetimi hangi sıklıkta ve ne şekilde yapılmaktadır?

2 - Son 10 yılda yapılan denetimler kapsamında, kaç balık çiftliğine hangi cezai yaptırımlar uygulanmıştır?

3 - Son 10 yılda yapılan denetimler kapsamında, yıllar bazında olmak üzere, balık çiftliklerine toplam ne kadar idari para cezası uygulanmıştır?

4 - Son 10 yılda, yıllar bazında olmak üzere, kaç balık çiftliğinin ruhsatsız olduğu tespit edilmiştir?