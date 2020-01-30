Denizli'de kış ortasında havuz keyfi

Denizli'deki termal tesislerin yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Soğuk havaya rağmen sıcaklığı 60 dereceyi bulan açık havadaki havuzlarda eğlenceli vakit geçiren turistlerin görüntüsü ise yaz günlerindekini aratmıyor.

Denizli'deki termal otellerde doluluk oranı, sömestir tatilinin de etkisiyle yüzde 100'e ulaştı. Soğuk havaya rağmen sıcaklığı 60 dereceyi bulan açık hava havuzlarında eğlenceli vakit geçiren turistlerin görüntüsü ise yaz günlerindekini aratmıyor. Türkiye'nin önemli termal merkezlerinden Denizli'deki otellerde yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk gözleniyor. Soğuk havaya aldırmayan turistler, sıcak olan açık hava havuzlarını tercih ediyor. Aileleriyle konaklayan çocuklar da sıcak havuzlarda saatlerce yüzüyor, kaydıraktan kaymanın tadını çıkarıyor. Bazı turistler ise çamur banyosuna ilgi gösteriyor. Kent genelindeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Pamukkale Turizm Derneği Başkanı Adem Kaya, yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinde iç pazarda mükemmel bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Ara tatilin turizm sektörüne "nefes" aldırdığına dikkati çeken Kaya, özellikle kışın termal turizmin ön plana çıktığını, kentte de bundan dolayı yoğunluk gözlendiğini dile getirdi.

Yüzde yüz doluluk

Denizli'ye gelen turistlerin sabah termal havuza girip öğlen kayak merkezinde eğlenceli vakit geçirme imkanı bulduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu: Termal tesislerimiz şifa arayanların uğrak yeri haline geldi. Otellerdeki sular 120 derecede kaynıyor ve soğutma kulelerinden geçerek misafirlerin hizmetine sunuluyor. Bölgedeki oteller kapasitelerinin üzerinde çalışıyor. Hava soğuk olmasına rağmen açık alanda insanlar yaz günü gibi yüzme imkanı buluyor. Termal havuzlar sayesinde kışın yaz havası yaşanıyor. Yarıyıl tatilindeki yüzde yüz doluluk turizmcileri mutlu etti. Bu doluluğun nisan ayının sonuna kadar sürmesini bekliyoruz."

Burası mükemmel

Antalya'da yaşayan Ahmet Top, babasını tedavi için termal otele getirdiğini vurguladı. Soğuk havaya rağmen havuza girmeyi "inanılmaz" bulduğunu ifade eden Top, "Burası mükemmel. Sıcaklığı 41 dereceye bulan su adeta şifa dağıtıyor. Babamın sırtında ağrılar vardı inşallah iyileşecek." dedi. Alanya'dan gelen Melahat Yıldız ise 3 gündür termal havuzda eğlenceli dakikalar geçirdiklerini belirterek, seneye tekrar gelmeyi düşündüklerini dile getirdi. Yarıyıl tatilinde ailesiyle birlikte termal otele gelen 9 yaşındaki Fatma Zehra da termal havuzda güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Bol bol sıcak havuzda yüzüp kaydıraktan kaydım. Soğukta sıcacık havuza girmek harika." şeklinde konuştu. Ocak ayında havuza girmekten mutlu olduğunu anlatan Osman Kurt da her yıl fırsat buldukça gelmeye çalıştığını ve sıcak suyun kendisine çok iyi geldiğini vurguladı. Hollanda'da yaşayan Osman Sekme ise 19 yıldır termal havuzda şifa aradığını dile getirdi. Kışın açık havuzda sıcak suya girmenin harika olduğunu ifade eden Sekme de "Burası harika. Doğayla iç içeyiz. Termal su harika." dedi. İzmirli Serpil Bircan da gün boyu açık havuzda vakit geçirdiklerini kaydetti.