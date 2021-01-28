Dereden gelen kötü koku ve köpük endişe yarattı!

Esenyurt'ta akşam hava kararınca dereye yatağına bırakılan atıklardan gelen koku ve köpük mahallenin korkmasına neden oldu

İstanbul Esenyurt'ta ıslah edilmiş dere yatağından gelen koku ve köpük endişeye neden oldu. Etrafa yayılan ağır kokudan rahatsız olan mahalleli durumu belediyeye ve polise bildirdi.

Şikayetler üzerine harekete geçen belediye ve polis ekipleri, atık su kanalında inceleme yaparak köpüklerin ve kokunun nereden geldiğini tespit etmeye çalıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan çevre sakinlerinden biri, sabah işe giderken hiçbir şeyin olmadığını ancak akşam saatlerinde bu pisliğin bırakıldığını ve akşam ıssızlığını fırsat bildikleri için bunu yaptıklarını söyledi.

Derede inceleme yapan belediye ekipleri numune aldı. Kimyasalın dere yatağına bir fabrikadan bırakıldığı tahmin ediliyor.