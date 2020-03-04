Dersimiz dönüşüm

Daha temiz bir kent yaratmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere vatandaşları düzenlediği kampanyalar ve farkındalık eğitimleriyle geri dönüşüm konusunda bilinçlendiriyor.

Temizlik alanında yaptığı çalışmalar ve yenilikçi uygulamalar ile daha temiz bir kent yaratmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, geri dönüşüm konusunda da örnek oluyor. Başta çocuklar olmak üzere vatandaşları düzenlediği kampanyalar ve farkındalık eğitimleriyle bilinçlendiriyor. İlçedeki tüm okullara geri dönüşüm kutuları koyan ve biriken atıkları sadece bu alan için kullandığı yedi araçla toplayan Bornova Belediyesi, hem okullarda hem de ortağı olduğu Urban Rec Projesi kapsamında tamamen yenilediği Işıkkent'teki Geri Dönüşüm Merkezi'nde farkındalık eğitimleri düzenliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iki çevre mühendisi, merkezdeki seminer odasında çocuklara geri dönüşümün ne olduğunu, atıkların doğada hangi sürelerle yok olduğunu ve nasıl ayrıştırılması gerektiğini görsel sunumlar ve çizgi fimler eşliğinde anlatıyor. Çocuklar getirdikleri atıkları merkez bulunan geri dönüşüm kutularına atıyor.