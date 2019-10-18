Doğa'da kamp heyecanı başladı

Doğa Koleji'nin de katılacağı Bilim Kampı 2019, Yaratıcı Eğitim Merkezi tarafından, 6-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Bulgaristan Plovdiv'de düzenlenecek.

Uluslararası gençlik bilim etkinliği olan Bilim Kampı, 7 yıldır Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Türkiye, İtalya ve Romanya'dan 13-17 yaşları arasındaki gençlere ev sahipliği yapıyor. Bilim kampına Doğa Koleji öğrencileri de katılacak. Robotik, programlama, fizik, nanoteknoloji ve mühendislik alanlarında dolu dolu 4 günlük bir program sunan Bilim Kampı, gençlere bilimin pratik uygulamalarını kullanarak uluslararası eğitim ve bilim standartlarını sunuyor. Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü; Yaratıcı Eğitim Merkezi ve katılımcı ülkelerden uzmanların ortaklığında gerçekleştirilen projenin destekçisi oldu. "Uzay Kampı Türkiye Mezunları Etkinliği" ile başlayacak olan programa tüm Bilim Kampı katılımcıları davetli olacak. 2019 Uzay Kampı, Avrupa Kültür Başkenti Plovdiv'de, Balkan Yarımadası'nın en büyük Regatta Alanı'nın hemen yanındaki "Eğlence ve Kültür" Parkında yer alan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.