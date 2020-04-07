Doğa tatili yapacaklara önerilen 6 yer

Doğa tatiline olan ilgi her geçen gün artıyor. Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden bunalan insanlar tatil için doğaya kaçmayı tercih ediyor. Hiç şüphesiz bunun en önemli nedenlerinden birisi de yaz dönemlerinde dolup taşan günübirlik tatil noktalarında aranılan huzurun bulunamaması da oluyor.

Bu açıdan aşağıda doğa tatili yapmak için kaçabileceğiniz, çok kalabalık olmayan tatil noktalarına değinecek ve huzur dolu bir tatil için nereleri tercih edebileceğinizi açıklayacağız.Önerilere başlamadan önce 20 yıldan uzun süredir küçük ve orta ölçekli otellere doğrudan rezervasyon imkanı sunan Balnet’in internetteki en düşük fiyat teklifleriyle bu bölgelerde yapacağınız konaklamalarda mümkün olan en düşük fiyatlarla konaklamanızı mümkün kılacağını bilmeniz gerekiyor.

1 – Kazdağları Doğa Tatili

Doğal ve kültürel bir tatil arıyor, bunun yanında istediğinizde denize de girebilmek istiyorsanız Kazdağları gitmeniz gereken yer. Uçsuz bucaksız ormanları, şırıl şırıl akan şelaleleri ve her köşesi gizli bir cennet olan Kazdağları son dönemlerde en çok dikkat çeken tatil noktalarından birisi olarak öne çıkıyor.

Kendine has bir bitki örtüsü ve atmosferi olan Kazdağları, başta Sarıkız olmak üzere herkes tarafından bilinen onlarca efsaneye ev sahipliği yapmakta. Her köşesi hikaye, hatıra ve güzellik dolu Kazdağları’na mutlaka gitmelisiniz.

Kazdağları’na yapacağınız tatilin bütçesinin de oldukça cüzi rakamlarda olması mümkün. Standart bir Kazdağları tatili fiyatlarını öğrenmek için Kazdağları otel fiyatları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Konaklamak istediğiniz tarihleri seçin ve fiyatları göster butonuna tıklayın. Daha da uygun konaklama seçenekleri için apart otel ve pansiyonlara göz atabilirsiniz.

2 - Erdek Tatili

Marmara Denizi’ne kıyısı olan Erdek, Kapıdağ Yarımadası’nın güneybatı bölgesinde yer almaktadır. Doğal güzellikleri ve harika atmosferiyle tam anlamıyla bir tatil cenneti olan Erdek, İstanbul’a çok yakın olması itibariyle de oldukça iyi bir konumdadır.

Bölgeye yapacağınız ziyarette sadece doğa tatili ve deniz keyfi değil aynı zamanda bölgenin kültürel noktalarını da gezme imkanına sahip olabilirsiniz. Erdek bölgesinde hizmet veren otellerin fiyatlarını öğrenmek için Erdek otelleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

3 – Altınoluk Tatili

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk masmavi denizi, uçsuz bucaksız ormanları ve harika plajıyla her yıl binlerce kişinin tatil seçimi olsa da oldukça sakin ve huzur dolu bir atmosfere sahiptir. Bu kapsamda huzur dolu bir tatil yapmak isteyen kişilerin ilk tercihlerinden birisi haline gelmesi gereken Altınoluk’ta faaliyet gösteren otellerin fiyatlarını görmek için Altınoluk otelleri sayfasını ziyaret ederek konaklama fiyatlarına göz atabilirsiniz.

4 – Akçay Tatili

Edremit körfezinin tam ortasında yer alan Akçay, Kazdağları’nın yeşil ormanları ile Edremit’in turkuaz rengi denizini aynı anda deneyimleyebileceğiniz harika bir tatil noktasıdır. Her geçen gün daha fazla kişi tarafından ziyaret ediliyor olsa da bölgenin halen tam anlamıyla hak ettiği değeri göremediğini söylemek mümkün.

Eğer huzur dolu bir tatil geçirmek istiyorsanız Akçay’ı da karşılaştırma listenize eklemeniz mantıklı olacaktır. Akçay, oksijen dolu temiz havası, tuz tanesi kalınlığında kum plajı, zeytin ve çam ağaçları, termal kaynaklarıyla Kuzey Ege'nin incisidir. Akçay'da sardalya balığı yemelisiniz. Yılın her mevsimi bulmanız mümkün. Akçay kordonunda sakızlı ve tarçınlı dondurmasının tadına bakmalısınız. Akçay'a geldiyseniz Kazdağlarından gelen buz gibi kaynak suyun aktığı, orman içindeki Hasan Boğuldu'yu ziyaret etmelisiniz.

5 – Küçükkuyu Tatili

Yüzyıllık zeytin ağaçları, şifa otellerinin yer aldığı harika bir yer. Her yıl binlerce kişi sırf temiz havasını almak için tatilde Küçükkuyu bölgesini tercih etmektedir.

Yapısı itibariyle herkes için uygun bir konaklama imkanı sunan Küçükkuyu’da lüks oteller kadar uygun fiyatlı aile otelleri de yer almaktadır. Bu kapsamda bütçeniz dahilinde tercih edebileceğiniz en makul tatil noktalarından birisi Küçükkuyu olarak öne çıkmaktadır.

6 – Erdek Narlı Tatili

Bütün sokakları denize açılan Narlı köyü, oldukça küçük bir köy. Bir gün içerisinde tüm noktalarını gezmeniz mümkün. Yemyeşil doğası ve tertemiz plajlarıyla doğa tatili yapmak için harika bir seçim olabilecek Narlı içerisinde tarihi Rum evleri de bulunmaktadır.