Doğal Yaşam'ın yeni üyeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki kaplan ailesinin 3 yavrusu daha oldu. Henüz 24 günlük olan yavruların sağlık durumu iyi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki Kartal ve Nazlı isimli kaplanların, biri erkek ikisi dişi olmak üzere üç yavrusu daha oldu. Doğduklarında ağırlıkları bin 513 gram ile bin 184 gram olarak arasında değişen yavrular, şu anda 3 kilogramın üzerinde. Henüz isim konulmayan yavrular, 6 ay boyunca anne sütü ile beslenecek. Kartal ve Nazlı’nın ilk yavruları Şila 6 Aralık 2019'da dünyaya gelmişti.

Önemli olan yaşam kalitesi

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, yavruların sağlığı için ziyaretçi kabul etmediklerini, kendilerinin dahi onlarla temas etmekten kaçındıklarını söyledi. Yavruların dördüncü aydan itibaren takviye gıdaya başlayacaklarını belirten Şahin Afşin, “Kaplanlarımızın sayısı artıyor. Ancak burada önemli olan sayı değil, hayvanların yaşam kalitesini yüksek tutmak. İzmir'de bu yavrularla birlikte kaplan sayımız 6 oldu. Bu da bizim için son derece ideal” dedi.

Heyecanlanıyorum

Her sabah Doğal Yaşam Parkı'na geldiğinde kaplan yavrularını göreceği için heyecanlandığını anlatan Şahin Afşin, şunları söyledi: “Dünyaya gelen yavru kaplanlar bizi çok mutlu etti. Her sabah geldiğimde yeni yavruları göreceğim için heyecanlanıyorum. Hemen kameraları açarak anne ve yavruların ne yaptıklarını gözlemliyorum. Şila doğduğunda da büyük mutluluk duymuştum. Buradaki bütün hayvanlar bizim çocuklarımız gibi.” Yavru kaplanlara önümüzdeki günlerde isim verilecek.