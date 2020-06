Dört tesisin çatısına güneş paneli kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Mezbahası, Aliağa İtfaiyesi, Uzundere Çok Amaçlı Salonu ve Çiğli Aile Danışma Merkezi’nin çatısına güneş paneli kurdu. Bu çevreci tesisler sayesinde yılda 140 tonluk karbondioksit salımının önüne geçilecek.

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanır bir kent bırakmaı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tesislerinin elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Bergama Mezbahası’na 74, Aliağa İtfaiyesi’ne 68, Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu’na 35, Çiğli Aile Danışma Merkezi'ne 25 kilovatlık kurararak bu tesislerin çatılarını enerji tesisine çevirdi.

Bergama Mezbahası, Aliağa İtfaiyesi, Uzundere Çok Amaçlı Solonu elektrik ihtiyacını güneş panellerinden karşılamaya başladı. Çiğli Aile Danışma Merkezi’ndeki güneş panellerinin kurulumu tamamlandı, elektrik üretimi ise bir ay içinde başlayacak. Bu dört tesisteki güneş panellerinden yılda toplam 280 bin kilovat saat elektrik elde edilecek ve yılda 140 tonluk karbondioksit salımının önüne geçilecek.

Hedef seragazını azaltmak

Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisi santralleriyle İzmir’deki toplam seragazı emisyonunu azaltırken kamu kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yıl imzaladığı İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesi’yle (Covenant of Mayors for Climate and Energy) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanı içindeki seragazı emisyonlarını 2030’a kadar en az yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt etmişti.

Güneş santrali olan tesisler

Çiğli Çamur Çürütme Kurutma Tesisi, Menderes’teki Solar Çamur Kurutma Tesisi, Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı ve Spor Salonu, Seyrek Köpek Barınağı ve Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu İzmir’de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş elektriği kullanan diğer tesisler olarak sıralanıyor. ESHOT’un Buca’daki tesislerinde ise yine ESHOT’a bağlı elektrikli otobüsler güneş panellerinden üretilen elektrik ile şarj ediliyor.