Dumanlıdağ'a dokunmayın

Emiralem Çevre ve Dayanışma Platformu üyeleri Dumanlıdağ'da bir araya geldi. İzmir'in akciğerleri olarak bilinen Karagöl ve Yamanlar Dağı çevresinde açılmak istenen taş ocaklarına karşı duruşuyla bilinen platform, yeni tehditlere karşı mücadele başlatıyor.

Halil Özcan - Platform, yaklaşık 3 yıl önce Karagöl Tabiat Parkı'na yakın ormanlık alanda açılmak istenen taş ocağına karşı bir araya gelen çevre gönüllüleri tarafından kuruldu. Yamanlar Dağı, ortada Gediz Nehri ve karşısında Dumanlıdağ bölgesinde doğayı tehdit eden yapılaşma ve özellikle taş ocaklarına karşı duruşuyla bilinen platform üyeleri bölge halkından oluşuyor. Platformda hemen hemen tüm meslek gruplarının üyeleri var. Bu zamana kadar Karagöl çevresine açılmak istenen 3 taş ocağına karşı mücadelesi ile engel olan platform, yeni tehditlere karşı güç birliği oluşturmak için bu defa Dumanlıdağ'da bir araya geldi. Menemen Belediye Meclisi Çevre Komisyonu üyelerinin de bulunduğu toplantıda, Karagöl Adakaya mevkiinde taş ocağı açmak için yapılan yeni başvuruya karşı eylem planı konuşuldu. Taş ocağı için başvuru yapan R.G İnşaat'ın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlığa ÇED başvurusu 13 Mayıs'ta ilana çıktı ve 1 ay askı süresi olacak ve bu sürede itirazlar yapılabilecek.

Şelaleye yürüyüş

Dutlar köyünde ekolojik yaşam ve üretim amacında onuncu yılını dolduran İmeceevi'nin evsahipliği ve Dutlar'da yaşayan yurttaşların da katılımıyla Dumanlıdağ ve İbrim Vadisi'nde mangal kömürü sağlama amaclı ağaç kesimine karşı neler yapılabileceği ve çok önemli bir ekosistem olan İbrim Vadisi'nin korunması gerekliliği konuşuldu. Buluşmanın ardından Ege Bölgesi'nin en büyük şelalesi olan Çukurköy Şelalesi'ne yürüyüşe geçildi. Bölgenin bitki örtüsü, tür çeşitliliği İsmail Yenigün tarafından yürüyüş boyunca anlatıldı.

Başkanlardan destek bekliyoruz

Toplantıda ortak bir açıklama yapan platform üyeleri, "Doğaya ve ormana dokunmasınlar. Doğa insansız yaşayabilir ama insan doğasız yaşayamaz. Şehirleşme ve betonlaşma hırsı çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız doğal mirası yok ediyor. Taş ocağı açmak isteyen şirketlere malesef ormanlarımızı emanet ettiğimiz Orman Bölge Müdürlüğü onay veriyor. Biz doğal yaşamın bozulmaması için mücadele ederken kime güveneceğiz? Karagöl Tabiat Parkı ve Yamanlar Dağı ormanlık bölgeleri ve Dumanlıdağ İzmir'in nefes almasını sağlıyor. Korumak için elimizden geleni yapıyoruz ancak bu konuda duyarlı belediye başkanlarımızın, kurumlarımızın desteği çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası desteği

Platform üyeleri, bölgedeki yıkımlara karşı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy başta olmak üzere Karşıyaka, Bornova, Çiğli belediye başkanlarının bölgenin ve yaşamın korunması konusunda sorumlulukları olduğu belirtildi.

Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl de toplantıya katıldı. Platformun sağlıklı çalışması için destek veren Karagöl, kurumsal çalışma ve toplantılar için odanın kullanılabileceğini söyledi.