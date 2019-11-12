Edremit yeşiline 21 binlik katkı

Tepeoba mevkiindeki geniş katılımlı etkinlikte Kazdağları eteklerine 21 bin fidan dikildi.

Türkiye genelinde 2023 noktada gerçekleştirilen 11 Kasım Fidan Dikme Etkinliği kapsamında 21 bin 380 fidan toprakla buluştu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, fidan dikim etkinliğe katılarak destek verdi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Havran Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Başkan Arslan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, şehit yakınları, gaziler daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş fidan dikerek çevre bilincini artırmayı amaçladı.

En önemli değer

Kaymakam Sırmalı, gelişen sanayi ve teknolojiyle birlikte, havanın suyun ve toprağın korunmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti, şöyle dedi: "İlçemizde ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için vatandaşlarımızla birlikte bugün Kalkım Yolu Tepeoba Mevkii'nde toplandık. Daha yeşil bir Edremit için vatandaşlarımızla bereketli topraklarımızı 21.380 fidanla buluşturduk. Çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız en önemli değerlerden birisi de diktiğimiz bu fidanlarımız olacak. Bu kapsamda bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öğrencilerle sohbet

Başkan Arslan da, öğrencilerle sohbet ederek Edremit'in ihtiyaçlarıyla ilgili gençlerle fikir alışverişinde bulundu. Ağaç dikim etkinliğine tam destek verdiğini ifade eden Başkan Arslan: "Doğamıza ve Kaz Dağları'na yapılan her türlü katliamın karşısında olduğumuz gibi; doğamıza ve geleceğimize yapılan her türlü olumlu katkının sonuna kadar destekçisiyiz. Doğa bilincini gençlere aşılamayı amaçlayan ve gelecek nesillere değerli bir miras bırakacak olan böyle büyük bir organizasyonun içinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

