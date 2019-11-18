Ege PLASDER'den temiz çevre için ilginç öneri geldi

Ege PLASDER Başkanı Gencer, İzmir'de her ay 1.5 milyarlık çöpün gömüyldüğünü söyledi, "Çöpünü evde ayıştıran otobüse, metroya, tramvaya daha ucuz binsin. İzmirim Kart'la bunu yapıp Türkiye'ye örnek olabiliriz' dedi. Çöpü evde ayrıştırana ucuz ulaşım

Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği Başkanı Şener Gençer, İzmir'de her ay ekonomik değeri 1.5 milyar lirayı bulan 6 milyon ton evsel atığın geri dönüşüme kazandırılmadan toprağa gömüldüğünü söyledi. Evsel atıkların çöpe atılmadan önce evde ayrıştılması için yerel yönetimlere çağrı yapan Gençler, "Bir kampanya yapalım, çöpünü ayrıştıran İzmirli otobüse, metroya, tramvaya daha ucuz binsin. Bunu da yine İzmirim Kart aracalığıyla çok rahat yapabiliriz. Böylece Türkiye'ye örnek oluruz" dedi. Plastik Sanayicileri Federasyonu'nun, Ege PLASDER ev sahipliğinde EBSO'da yaptığı yönetim kurulu toplantısında konuşan Başkan Gencer, geri dönüşümün ülke ekonomisine tahminlerin de ötesinde katkı sağladığını ancak bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini söyledi.

En büyük yatırım

Geri dönüşüm ile atıkların tekrar ekonomiye kazandırıldığını söyleyen Gençer, 4.5 milyon nüfuslu İzmir'de ayda ortalama 6 milyon evsel atığın ortaya çıktığını ve bunun hala yerinde ayrıştırılmaması nedeniyle önemli bir kısmının ekonomik kayba neden olduğunu söyledi. Evlerdeki atıkların çöpe gelmeden önce ayrıştırılması için kampanya öneren Gençer şöyle dedi: "Belediyeler evlerden çöpü ayrıştırarak alsa, ekonomik değeri 1.5 milyar lirayı bulan bu 6 milyon ton atık ekonomiye kazandırabilir. İzmirliler duyarlıdır ancak onları teşvik etmek de önemli. Örneğin, çöpünü evinde ayrıştıran belediye ekibine İzmirim Kart aracılığıyla teslim edebilir. Ekip de elindeki mobil pos cihazıyla bu karta indirim uygulayabilir. Böylece çöpünü ayrıştıran toplu ulaşım araçlarından daha ucuza faydalanır. Bu bir teşvik önerisi ve büyük bir katılım olacağını düşünüyorum." Gençer son dönemde poşetlerin paralı satılmasına da değinerek "Poşet üreticileri üretim için makine yatırımlarını yapıp borçlandılar, ancak paralı sisteme geçince talep düştü. Üreticiler zorda, acilen çözüm bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Sunum yaptılar

Yönetim kurulu toplantısının ardından Eximbank Ege Bölge Krediler Müdürü Egemen Kılıç, ihracat kredileri ve sigorta sistemleriyle ilgili, PETKİM Petrokimya Holding Pazarlama Müdürü Mevlüt Çetinkaya da sektörün 2020 yılı projeksiyonu hakkında sunum yaptı. Federasyon yönetim kurulu daha sonra EBSO Meclis Başkanı Salih Esen'i ziyaret ederek sektör hakkında bilgilendirmede bulundu.