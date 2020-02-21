Eğitimi doğaya taşıdı

Samsun'un Yakakent ilçesinde 100'üncü Yıl Ortaokulu'nda görev yapan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan (42), derslere iki köpeği ile birlikte giriyor.

Öğrencilerini zaman zaman okula yarım saat mesafede bulunan kulübesine götürüp kamp yaptıran Cemil öğretmen, onlarla birlikte çimenlerin üzerine oturup, kitap okuyor. Ceylan, öğrencilerine yeşili, hayvanları ve doğayı sevdirmeyi amaçlıyor. Yakakent ilçesindeki 100'üncü Yıl Ortaokulu'nda görev yapan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, iki köpeği ile birlikte derslere girip öğrencilere hayvan sevgisini aşılıyor. Ceylan, ayrıca okula yaklaşık yarım saat mesafede bulunan kulübesinde zaman zaman öğrencilerini misafir edip, onlara doğa ile iç içe yaşamayı, kamp yapmayı, ateş yakmayı öğretiyor ve öğrencilerle açık alanda kitap okuyor. Günlerinin büyük bölümünü kızı Beste Ceylan ile birlikte 'Küçük ev' ismini verdiği kulübesinde geçiren Cemil Ceylan, öğrencilerinin doğayı seven, ayakları toprağa basan mutlu çocuklar olmalarını istiyor.

Doğayı öğretiyorum

2 yıl önce şehrin karmaşa ve stresinden uzak olmak, doğa ile iç içe kalmak amacıyla elektriği ve suyu olmayan bir kulübe yaptığını söyleyen Cemil Ceylan, "Ben köyde doğdum büyüdüm. Hep bir dağ evinde doğa ile baş başa yaşama hayalim vardı. Hayalimi gerçekleştirdim. Kızım ile birlikte haftanın bazı günleri bu kulübede kalıyoruz. Ateş yakıp, gaz lambasında aydınlanıp dereden su taşıyoruz. Bir süre sonra öğrencilerimi de buraya zaman zaman getirmeye başladım. Çocuklar burada vakit geçirmeye başladı. Çocuklara doğayı, toprağı, bitkileri anlattım. Ateş yakmayı, kamp yapmayı öğrettim, doğada tek başına kaldığın zaman ne yapmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Haftada bir iki kere buraya geliyoruz. 'Samsun okuyor' projesi kapsamında kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Burada şarkı söylüyoruz. Onlara doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Zaman zaman iki köpeğimi de derslere getiriyorum. Onlar da istiyorlar. Bir çok öğrencim köpek korkularını bu şekilde yenmeyi başardı" dedi.